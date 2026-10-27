El inglés Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich, vivió una noche excepcional en su ciudad natal, Londres, tras ser coronado con el Balón de Oro, alcanzando la cima de su carrera futbolística y dando al club bávaro y a la liga alemana un gran impulso moral, en un logro largamente esperado en los pasillos del gigante alemán.

Tras el final de la ceremonia, Kane acaparó todas las miradas frente al teatro Palladium en la capital británica, donde levantó el Balón de Oro entre el destello de las cámaras y los cánticos de celebración, a pocas millas de la zona de Walthamstow que fue testigo de sus inicios.

Kane declaró, en unas palabras a la cadena "Sky Sport Alemania" la mañana del día siguiente: "Realmente parece un sueño, y todavía estoy intentando asimilar todo lo que ha ocurrido".

Con 33 años, el delantero del Bayern alcanzó el punto culminante de su carrera hasta ahora, en medio de amplios elogios, entre ellos un mensaje del príncipe Guillermo y su esposa Kate, en el que lo describieron como un "jugador excepcional".

El diario británico "Daily Mail" consideró que la coronación de Kane representa un triunfo para un jugador que encarna el significado del profesionalismo, tras haber hecho todo lo posible para desarrollar su talento, cosechando por fin los frutos de su trabajo.

El Allianz Arena se viste de oro y la celebración se extiende a Múnich

Los ecos del logro no se limitaron a Inglaterra, ya que el Allianz Arena de Múnich se iluminó de color dorado en homenaje a su estrella, en una escena que se repitió también en el edificio Empire State de Nueva York.

Tras la noche de la coronación, Kane celebró con sus amigos y su familia en una discoteca de Londres, antes de regresar a Múnich el martes, en preparación para reanudar sus compromisos con el Bayern.

Kane se prepara para aparecer ante la afición del club durante el enfrentamiento contra el Magdeburgo en la Copa de Alemania, el miércoles, y luego en el clásico alemán ante el Borussia Dortmund, el sábado, donde el Bayern tiene la intención de celebrar el logro de su estrella ante su afición, en un momento de especial importancia para el club y la liga alemana.

Después de 45 años, el Balón de Oro regresa al Bayern

Hicieron falta 45 años desde la coronación de Karl-Heinz Rummenigge con el premio para que otro jugador del Bayern de Múnich alcanzara la cima del Balón de Oro.

El logro de Kane llegó en un año en el que se disputa el Mundial, pese a que el conjunto bávaro no se coronó en la Liga de Campeones de Europa, confirmando la capacidad del club de ofrecer un jugador que compite por los más altos premios individuales del fútbol.

Rummenigge dijo que la coronación de Kane demuestra que el camino hacia el Balón de Oro todavía pasa por el Bayern de Múnich y la liga alemana, mientras que el director deportivo Max Eberl describió al club como "una plataforma para quienes son de nivel mundial".