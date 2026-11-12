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El capitán de Inglaterra, Harry Kane, está cada vez más frustrado con los compañeros de selección que renuncian a acudir a las convocatorias por molestias físicas leves, según Thomas Tuchel. El seleccionador inglés respalda la postura de su capitán y ha revelado que al delantero le disgustan especialmente las decisiones «al 50 %» que toman algunos jugadores para no acudir a la concentración.

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Tuchel respalda la postura firme de Kane

Tuchel se ha enfrentado a una oleada de bajas desde que asumió el mando de la selección. Una de las ausencias más destacadas ha sido la de Cole Palmer, que anteriormente alegó la «gestión de la carga» para no acudir a una convocatoria internacional y ha vuelto a quedar fuera de la lista actual para la Liga de Naciones.

El seleccionador respalda ahora la postura inflexible de su capitán ante las convocatorias. Mientras Kane se prepara para hacer historia con su 126.ª internacionalidad el jueves ante Croacia, con la que se convertirá en el jugador con más partidos disputados con Inglaterra, Tuchel ha dejado claro que quienes renuncien a acudir sin darle importancia se juegan su puesto.

«Cualquiera puede perder su puesto»

Tuchel explicó que la poca tolerancia de Kane hacia las excusas endebles quedó patente nada más llegar él al cargo. El exentrenador del Chelsea destacó el compromiso inquebrantable de su delantero con la selección.

«Él siempre está aquí y no le gusta que, ante una decisión al 50 %, los jugadores opten por no acudir a la concentración», dijo Tuchel. «Hablamos de ello muy pronto, cuando asumí el cargo. Era una de las cosas que le importaban: asegurarse de que los jugadores vinieran y se sintieran orgullosos de acudir, porque es el mayor honor».

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El seleccionador de Inglaterra también lanzó una advertencia directa a su plantilla e insistió en que las ausencias evitables darán oportunidades a otros. Añadió: «Tenemos que asegurarnos de que, si se producen bajas, seamos tan fuertes que dejemos claro que todo el mundo desea desesperadamente estar en la concentración, porque cualquiera puede perder su puesto si se pierde una. Fue una de nuestras primeras conversaciones y, desde el primer momento, marcó la pauta y dejó muy claro cuáles son sus exigencias. Él nunca se daría de baja. Nunca».

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«Tengo el ego necesario para ser el mejor»

Mientras algunos jugadores gestionan sus minutos, Kane sigue ávido de nuevos hitos. El delantero de 33 años persigue los 100 goles con la selección y tiene la vista puesta en la próxima Eurocopa en casa.

«Este no es momento de descansar», declaró Kane. «He mejorado año tras año. Mientras me sienta así, ¿por qué iba a ponerme límites? Quiero llegar a los 100 goles con Inglaterra lo antes posible».

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El delantero del Bayern de Múnich también lanzó un reto a los líderes emergentes de la plantilla. «Jude [Bellingham] y Dec [Rice] ya llevan sesenta y pico internacionalidades, y mira lo jóvenes que son», añadió. «¡Así que intentaré dejarles una buena cifra que alcanzar! Antes de que nos demos cuenta, llegará la Eurocopa en casa. Puede que para entonces lleve 140 internacionalidades y estemos hablando de 150. Mi mayor temor es terminar mi carrera y pensar que podría haber hecho un poco más. Tengo el ego necesario para ser el mejor. Simplemente no lo hago alardeando».

Le espera un partido de récord ante Croacia

Kane inscribirá su nombre en los libros de historia cuando Inglaterra se enfrente a Croacia el jueves por la noche en la Liga de Naciones. Su 126.ª internacionalidad lo convertirá oficialmente en el jugador con más partidos disputados con la selección inglesa.

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Más allá de este hito histórico, la severa advertencia de Tuchel señala un claro cambio en la política de convocatorias. Con una fuerte competencia por los puestos, las estrellas consolidadas tendrán que sopesar cuidadosamente los riesgos de faltar a las concentraciones internacionales, mientras el seleccionador busca formar una plantilla plenamente comprometida con Inglaterra.