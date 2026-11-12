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El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, cree que el Manchester United conseguiría un «entrenador magnífico» si fichara a Mauricio Pochettino en caso de que Michael Carrick fuera destituido.

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Se espera que el Manchester United destituya a Carrick durante el actual parón internacional tras el peor comienzo de la historia del equipo en una temporada de la Premier League.

El empate 4-4 como local ante el Aston Villa el pasado domingo hizo caer al Manchester United hasta el decimoctavo puesto de la Premier League, con tan solo una victoria en diez partidos. Además, el equipo de Carrick se despidió de la Carabao Cup tras perder 3-2 en casa ante el Brighton en septiembre.

El Manchester United ya ha alcanzado un acuerdo de principio con Pochettino, actual director técnico de la selección estadounidense, pero su contrato incluye una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares (7,4 millones de libras esterlinas). Se espera que el argentino esté listo para el próximo partido del United en la Premier League ante el Liverpool el 22 de noviembre.

Kane trabajó codo a codo con Pochettino durante cinco años en el Tottenham, donde llegaron a la final de la Copa de la Liga y a la final de la Liga de Campeones, y ha respaldado el posible traspaso del técnico de 54 años al Manchester United.

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Cuando se le preguntó a Kane por la posibilidad de que Pochettino fiche por Old Trafford, dijo: "Está claro que Mauricio y yo tenemos una relación estupenda".

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Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Lo he mencionado como uno de los entrenadores que tuvieron un gran impacto en mi carrera y en mi notable evolución. En aquella etapa de mi carrera, necesitaba sus indicaciones y su forma de motivarme, no solo dentro del campo, sino también fuera de él; fue enormemente beneficioso".

El delantero inglés prosiguió con sus declaraciones: "Está claro que es un entrenador magnífico, ha dirigido a los clubes más grandes del mundo. Desde mi punto de vista, no encuentro palabras suficientes para elogiarlo".

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Y concluyó: "Tendremos que esperar para ver qué sucede, pero sé que es un gran hombre, e incluso un entrenador magnífico también".

Harry Kane destacó con fuerza en el Tottenham Hotspur, después de formarse en la academia del club y conseguir hacerse un hueco en el primer equipo a partir de la temporada 2014-2015, llegando a pasar cerca de 10 años en sus filas y a convertirse en el máximo goleador histórico del club con 280 goles en 435 partidos en todas las competiciones. Además, marcó 213 goles en la Premier League, se coronó con la Bota de Oro de la Premier en tres ocasiones y alcanzó con el equipo la final de la Liga de Campeones en 2019.

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En agosto de 2023, Kane decidió emprender una nueva aventura con su traspaso al Bayern Múnich, en busca de los títulos que se le habían escapado durante su etapa en el Tottenham, y logró brillar rápidamente en la Bundesliga, tras coronarse máximo goleador de la competición en su primera temporada con 36 goles, antes de conquistar la Bundesliga en dos ocasiones y la Copa de Alemania, además de la Supercopa de Alemania, comenzando así a cosechar títulos a nivel colectivo, después de haber sido durante años uno de los goleadores más destacados sin grandes conquistas con su anterior club.