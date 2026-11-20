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Harry Kane se ha consolidado en la cima del fútbol mundial tras conquistar el Balón de Oro 2026 después de una temporada histórica con el Bayern de Múnich. El capitán de Inglaterra ha hablado de los jugadores que le inspiraron y de los matices tácticos que definen su letal estilo de juego.

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Admiración por un icono del Real Madrid

Tras conquistar el 70.º Balón de Oro en Londres, Kane ha expresado su profunda admiración por Karim Benzema, otro gran goleador. El capitán de Inglaterra, que alcanzó la cima del fútbol a los 33 años, se ve reflejado en la forma en que el exjugador del Real Madrid revolucionó el papel del delantero centro moderno. El atacante del Bayern de Múnich señaló que la histórica campaña de 2022 del francés dejó una huella duradera en su propia manera de entender el juego.

Al hablar de las similitudes entre sus estilos, el capitán de Inglaterra elogió al veterano delantero. «Karim es un jugador increíble. Siempre he sido un gran admirador suyo», declaró a Foot Mercato. «Lo que logró en el Real Madrid en 2022 fue realmente impresionante. Tiene la capacidad de bajar al centro del campo y jugar casi como un diez, de dirigir el juego y, al mismo tiempo, llegar al área en el momento perfecto».

Dos mentes en perfecta sintonía

Kane ha dejado a un lado las diferencias físicas para destacar la inteligencia futbolística que comparten ambos delanteros. El prolífico goleador subrayó que, aunque sus características atléticas no sean iguales, entienden el juego de forma muy parecida. Para Kane, las verdaderas similitudes sobre el terreno de juego están en su inteligencia táctica, su capacidad innata para encontrar espacios y su disposición a ayudar a sus compañeros.

Ambos han llevado esta evolución del papel tradicional del delantero centro al más alto nivel. «Tenemos características físicas ligeramente distintas, pero, en cuanto a inteligencia de juego, capacidad para encontrar espacios y deseo de ayudar a los jugadores que nos rodean, veo claramente muchas similitudes en nuestro fútbol. Los dos hemos demostrado que no siempre es necesario estar en el área para marcar goles», añadió el delantero.

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El secreto de la temporada de 73 goles de Kane

La evolución de Kane en el Allianz Arena le ha llevado a retrasar su posición más que nunca y a actuar a menudo como principal organizador del juego para los explosivos extremos del Bayern. Ese cambio táctico fue clave para sus cifras récord de la pasada temporada, en la que marcó 73 goles en todas las competiciones. Al salir de la zona habitual del delantero centro, plantea un dilema a los defensas: seguirle y dejar espacio a su espalda, o mantener la posición y darle tiempo para elegir un pase o disparar desde lejos.

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«En mi caso, tengo más oportunidades cuando retraso mi posición porque no me marcan de cerca. Los goles llegan porque bajo y la jugada se desarrolla. Me encuentro en una posición de diez y, cuando el bloque rival retrocede, disparo desde la frontal del área, que es uno de mis grandes puntos fuertes. La pasada temporada fue el mejor ejemplo: marqué 73 goles, casi el doble de los que había marcado en cualquier otra temporada», señaló Kane.

La ambición de ganar más títulos

Pese a haber alcanzado la cima a nivel individual, el delantero sigue hambriento de títulos colectivos . Aunque admite que le encantaría ganar un segundo Balón de Oro, su principal objetivo sigue siendo conquistar títulos nacionales e internacionales. Tras quedarse sin la Champions League la pasada temporada al caer en una ajustada semifinal ante el Paris Saint-Germain, Kane está decidido a llevar al gigante bávaro hasta el título esta vez.

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«Por supuesto, me encantaría ganar otro Balón de Oro, pero sé que hay muchos otros grandes jugadores que tienen sus opciones», reconoció Kane al ser preguntado por futuros premios individuales. «Pero todavía hay muchos títulos que me gustaría ganar, como la Champions League con el Bayern y, obviamente, un título con Inglaterra».