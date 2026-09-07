El jugador de 33 años marcó 73 goles con el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra en la pasada temporada. Es una cifra sensacional por sí sola, pero aún más en contexto histórico, porque esa marca solo se superó una vez: en 2011/2012, Messi anotó 82 goles con el FC Barcelona y Argentina.

CR7, la otra gran icono global del fútbol de las dos últimas décadas, también logró 69 tantos con el Real Madrid y Portugal en 2011/12.

"Crecí viendo a Messi y Ronaldo, esa era en la que simplemente dominaron", dijo Kane en una entrevista con TNT Sports. "Siempre pensé que esas cifras eran simplemente ridículas, y es que lo son. Son los dos mejores jugadores de nuestra generación y probablemente también de todos los tiempos. Los 73 goles también me impresionan bastante a mí."

Kane admitió que todavía sigue atónito de que se le mencione en la misma frase que a esos jugadores.

Con el mismo tono de modestia, Kane reaccionó a unas declaraciones del último ganador inglés del Balón de Oro, Michael Owen, que le hicieron escuchar durante la entrevista. La leyenda del Liverpool dijo que esperaba que Kane "se una a nuestro pequeño club exclusivo".

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Harry Kane: "No hace tanto, yo era un aficionado"

Aseguró estar "extremadamente orgulloso" de la pasada temporada y también de recibir el reconocimiento de un jugador como Owen. "Vi jugar a Michael en su día y era un gran aficionado de Inglaterra. Me llena de orgullo", dijo Kane.

A sus 33 años, el delantero centro se encuentra actualmente en el punto álgido de su carrera. Con su salida del Tottenham Hotspur al Bayern de Múnich en el verano de 2023, dejó atrás el sambenito de no haber ganado nunca un trofeo y volvió a llevar su juego a otro nivel.

"No hace tanto, yo era ese aficionado que quería convertirse en profesional", dijo Kane, "y ahora estoy aquí ganando premios, y con el Balón de Oro pasa lo mismo."

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Harry Kane gana títulos con el Bayern y también a nivel individual

Desde que Kane está en Múnich, ha ganado dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania, y en 2024 y 2026 conquistó la Bota de Oro como máximo goleador de Europa. El título de mejor futbolista del mundo, que se entrega a finales de octubre, sería la culminación personal.

"Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, sino en las de los votantes y de quienes toman esa decisión", dijo Kane, que simplemente se siente "feliz" de estar entre los candidatos.

El martes se darán a conocer los 30 candidatos y candidatas a mejor futbolista y mejor futbolista del mundo del año. También quedarán definidos los candidatos en las demás categorías para entrenador o entrenadora del año y guardameta masculino o femenino.

Por primera vez, el premio no se entregará en París, sino en Londres en 2026, con motivo de su 70º aniversario. Además de Kane, entre los hombres los principales favoritos son Kylian Mbappe, el campeón del mundo Rodri y Lionel Messi.