El jugador de 33 años marcó 73 goles con el Bayern de Múnich y la selección inglesa en la pasada temporada. Es una cifra sensacional por sí sola, pero aún más en el contexto histórico, ya que esa marca solo fue superada una vez: en 2011/2012, Messi marcó 82 veces con el FC Barcelona y Argentina.

CR7, el otro gran icono global del fútbol de las dos últimas décadas, también logró 69 goles en 2011/12 con el Real Madrid y Portugal.

«He crecido viendo a Messi y a Ronaldo, esa era en la que simplemente dominaron», dijo Kane en una entrevista con TNT Sports. «Siempre pensé que esas cifras eran sencillamente ridículas, que es lo que son. Son los dos mejores jugadores de nuestra generación y probablemente también de todos los tiempos. Los 73 goles también me parecen bastante impresionantes a mí».

Kane admitió que sigue sin poder creer que se le mencione en la misma frase que a esos jugadores.

Con la misma modestia, Kane reaccionó a unas declaraciones del último ganador inglés del Balón de Oro, Michael Owen, que le reprodujeron durante la entrevista. La leyenda del Liverpool dijo que espera que Kane «se una a nuestro pequeño club exclusivo».

Getty Images

Harry Kane: «No hace tanto, yo era aficionado»

Dijo estar «extremadamente orgulloso» de la temporada pasada y también de recibir el reconocimiento de un jugador como Owen. «Vi jugar a Michael hace años y era un gran aficionado de Inglaterra. Me llena de orgullo», dijo Kane.

A sus 33 años, el delantero centro se encuentra actualmente en el pico de su carrera. Con su traspaso del Tottenham Hotspur al Bayern de Múnich en el verano de 2023, se quitó de encima el sambenito de no haber ganado nunca un trofeo y volvió a desarrollar aún más su juego.

«No hace tanto que yo era ese aficionado que quería convertirse en profesional», dijo Kane, «y ahora estoy aquí ganando premios; y con el Balón de Oro pasa lo mismo».

Getty Images

Harry Kane gana títulos con el Bayern y también por su cuenta

Desde que Kane está en Múnich, ha ganado dos veces la Bundesliga y una vez la Copa de Alemania; en 2024 y 2026 se llevó la Bota de Oro como máximo goleador de Europa. El título de mejor futbolista del mundo, que se entregará a finales de octubre, sería una coronación personal.

«Por supuesto, ahora ya no está en mis manos, sino en las de los votantes y de quienes toman esa decisión», dijo Kane, que simplemente está «feliz» de figurar entre los candidatos.

El martes se darán a conocer las 30 candidatas y los 30 candidatos al premio de mejor futbolista y mejor futbolista del mundo del año. También quedarán definidos los nominados en las demás categorías, como entrenadora/entrenador del año o guardameta del año, tanto en femenino como en masculino.

Por primera vez, el premio se entregará en 2026, con motivo de su 70.º aniversario, no en París, sino en Londres. Junto a Kane, entre los hombres los principales favoritos son Kylian Mbappe, el campeón del mundo Rodri o Lionel Messi.