Harry Kane, capitán de Inglaterra, acusó a ciertos medios de intentar sembrar división entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham tras una entrevista televisiva que generó polémica después de la victoria sobre Noruega en el Mundial.

Kane acusó al periodista Gabriel Clark, corresponsal de ITV, de intentar «fomentar la división» con la forma en que le preguntó a Bellingham tras la victoria de los Tres Leones sobre Noruega.

Las preguntas de Clark, con más de tres décadas en la cadena, llegaron tras pedir a la estrella inglesa que comentara unas declaraciones que Tuchel había hecho minutos antes.

El técnico alemán había calificado a sus jugadores de «afortunados» tras el 2-1 en Miami y atribuyó el triunfo solo a la mentalidad del equipo ante Noruega, liderada por Haaland y Ødegaard.

Las palabras de Tuchel provocaron la reacción de Bellingham, quien preguntó si el técnico «sabe lo que es jugar» al más alto nivel con temperaturas superiores a 40 °C.

Sus palabras se difundieron rápido y despertaron dudas sobre una posible tensión con Tuchel antes del duelo de cuartos contra Argentina el miércoles.

Sin embargo, Kane culpó a Clark y a los medios, argumentando que la “mentalidad inglesa” busca crear divisiones en los grandes torneos.

El capitán inglés declaró a la BBC: «Tras un partido así, si te preguntan cinco minutos después del final, antes de que Goddard supiera lo que había dicho el entrenador, ¿qué respuesta esperabais?».

Y añadió: «Acabamos de salir de una auténtica batalla; el partido fue muy duro. Es fácil intentar crear esa división. Parece que es una mentalidad inglesa, o algo a lo que estamos acostumbrados en los grandes torneos».

Y añadió: «La realidad es la contraria. Estamos aquí por la unión del grupo, jugadores, cuerpo técnico y dirección. A veces se exagera demasiado».

Tuchel había criticado antes a sus jugadores por «complicarse la vida» en el partido de Miami, que llegó a la prórroga tras el gol inicial de Andreas Skjeldrup por Noruega.

El técnico alemán admitió: «El compromiso existía, pero nos complicamos por nuestra forma de jugar: fuimos descuidados, cometimos muchos errores técnicos y nos faltó velocidad y continuidad».

Kane respondió que el plantel entiende las críticas y reconoce cuándo no alcanza el nivel esperado.

El capitán inglés, de 32 años, añadió: «Entendemos al entrenador; ha elogiado al grupo y destaca nuestra mentalidad, que mantenemos desde hace tiempo».

Kane añadió: «Siempre expresa lo que siente, y la gente lo valora. Sus palabras no están preparadas, y eso es lo que le hace ser quien es».

Y añadió: «Cuando habla con espontaneidad, le crees y confías en lo que dice y en el enfoque que sigue».

Y concluyó: «Es uno de los mejores entrenadores del mundo por una razón obvia. Entendemos su forma de ser; durante los últimos dos años lo hemos conocido bien y sabemos lo que le hace feliz».