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Harry Kane ha confirmado que está a punto de firmar un nuevo contrato con el Bayern de Múnich y que se espera un anuncio oficial en los próximos días. El capitán de Inglaterra, recién coronado mejor jugador del mundo, está dispuesto a vincular su futuro al Allianz Arena mientras entra en la recta final de su contrato actual.

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La renovación del contrato está a punto de cerrarse

El delantero de 33 años se acerca al final del contrato inicial de cuatro años que firmó al llegar procedente del Tottenham en 2023. Tras una campaña estelar en la que marcó 73 goles, conquistó dos títulos nacionales y terminó tercero en el Mundial con Inglaterra, el Bayern quiere asegurarse su continuidad a largo plazo.

El reciente ganador del Balón de Oro confirmó que la renovación depende ya únicamente de resolver pequeños detalles legales. En declaraciones previas a un importante partido europeo, el delantero se mostró convencido de que las negociaciones concluirán pronto.

Kane espera un anuncio en cuestión de días

Ante los medios, antes del duelo del martes contra el Atlético de Madrid en la Champions League, el capitán de Inglaterra ofreció novedades muy positivas sobre su futuro. «Diría que es más bien cuestión de días», explicó Kane. «Ha habido buenas conversaciones durante el fin de semana y también hoy.

«Sé que sigo diciendo que estamos cerca, pero ahora estamos realmente muy cerca. Todos los contratos tienen detalles. Hemos resuelto muchas de las cuestiones más importantes y estamos satisfechos con ellas, pero en todos los contratos hay un montón de pequeñas cosas, detalles que al final los abogados tienen que discutir y resolver.

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«Así que, en general, diría que es cuestión de días más que de semanas. Por lo que he oído, las conversaciones han vuelto a ir bien hoy y espero que podamos hacer algo en los próximos días».

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El Bayern afronta un periodo convulso

Al margen de las negociaciones, el Bayern atraviesa unos días caóticos. Kane ganó recientemente el Balón de Oro antes de fallar un penalti en el empate 2-2 ante el Borussia Dortmund. La plantilla también acusa la ausencia del entrenador Vincent Kompany, que se recupera, y las graves lesiones de Ismael Saibari y Serge Gnabry.

«Ha sido una montaña rusa. Hemos vivido todo tipo de emociones», reflexionó Kane. «Ganar el Balón de Oro fue un momento fantástico para mí, pero también estuvieron las lesiones y la situación de Joshua Kimmich [a principios de temporada]… Fueron momentos difíciles. Hay que saber sobrellevarlos; el deporte nos une. Nos faltan jugadores importantes y también nuestro entrenador, pero hay otros que pueden aprovechar esta oportunidad para demostrar lo que valen».

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Pese a sus reconocimientos individuales, el delantero da prioridad a los éxitos colectivos. «Creo que cambiaría el próximo Balón de Oro por ganar la Champions League. El aspecto colectivo del deporte es la razón por la que todos jugamos», afirmó. «Por supuesto, ganar el Balón de Oro fue uno de los mejores momentos de mi vida, pero ganar con el Bayern sería una sensación absolutamente increíble.

«Todos queremos llegar a la final de la Champions League y lograr ese gran éxito como equipo. De momento, aún tengo opciones de ganar ambas cosas».

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Una prueba crucial en la Champions League

El segundo entrenador Aaron Danks dirigirá a un Bayern muy castigado por las lesiones contra el Atlético de Madrid, mientras que Michael Olise y Manuel Neuer deberán someterse a pruebas de última hora para determinar si están en condiciones de jugar. El partido tiene una importancia considerable: el Bayern ocupa el 14.º puesto y el Atlético, el 16.º en la clasificación europea, después del reciente empate 2-2 del conjunto bávaro con el Arsenal.

Consciente de la importancia de encadenar buenos resultados, Kane hizo un llamamiento al equipo. «Si ganamos los dos próximos partidos, el de mañana por la noche y luego el de la Bundesliga antes del segundo parón de selecciones, estaremos en una muy buena posición», señaló. «Y espero que después recuperemos a un par de jugadores. Hasta entonces, tenemos que mantenernos unidos y seguir haciendo lo que estamos haciendo».