Harry Kane, delantero de la selección de Inglaterra y del Bayern Múnich, habló sobre sus opciones de competir por el Balón de Oro de 2026, afirmando que la temporada pasada representa su mejor oportunidad hasta la fecha para ganar el premio, aunque subrayó que la decisión final queda en manos de los votantes.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, antes del enfrentamiento entre Inglaterra y España en el arranque de la Liga de las Naciones de la UEFA, Kane declaró: "Esta es mi mejor oportunidad ahora mismo. En cuanto a si la situación seguirá siendo así en el futuro, tendremos que esperar para verlo".

El capitán de la selección inglesa añadió: "Dije con franqueza que el año pasado fue el mejor de mis años, tanto en lo personal como en lo colectivo. Estaría enormemente orgulloso de ganar este título", señalando que durante la temporada pasada logró numerosos éxitos de los que se siente satisfecho.

Kane concluyó sus declaraciones reafirmando su concentración actual con la selección de su país, al decir: "Ahora todo depende de las opiniones de los demás. Por el momento, estoy centrado en ayudar a este equipo a conseguir la victoria mañana".