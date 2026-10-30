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El delantero del Bayern de Múnich Harry Kane ha revelado que fue un descanso planificado, y no una celebración excesiva, lo que le dejó en el banquillo durante la contundente victoria por 6-1 ante el Magdeburg en la Copa de Alemania el miércoles por la noche. Tras recibir el Balón de Oro en Londres el lunes por la noche, el capitán de Inglaterra, de 33 años, vio el partido sin llegar a saltar al campo.

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Un descanso acordado de antemano tras la gala de Londres

Kane confirmó que el cuerpo técnico del Bayern ya había programado su descanso entre semana antes de la ceremonia del lunes, en la que superó al delantero del Real Madrid Kylian Mbappe y al extremo del Barcelona Lamine Yamal para convertirse en el primer inglés en ganar el premio desde Michael Owen en 2001. Aunque estaba listo para jugar si era necesario, el veterano goleador descansó mientras Michael Olise marcaba un doblete. Así, el delantero pudo recuperarse tras unos días agotadores.

El desgaste emocional hacía necesario un descanso entre semana

En declaraciones recogidas por TNT Sports, Kane explicó por qué no jugó: «¡No celebré demasiado! Podría haber jugado, pero, sinceramente, Danksy [el ayudante del Bayern Aaron Danks] habló conmigo y me dijo que estaban pensando en darme descanso en este partido. Lo habían pensado incluso antes del Balón de Oro, porque he jugado muchos partidos en las últimas seis semanas, más o menos».

«Todo salió bien. Los que salieron de inicio lo hicieron muy bien. Hubo un momento en el partido en el que estaba pensando en sacarme al campo, pero marcamos el cuarto gol y sentenciamos el encuentro. En definitiva, creo que era importante descansar. Ha sido una gran carga emocional, después de vivir un momento tan intenso el lunes».

«Ahora también tenemos un partido importante el sábado [contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga], así que entrenaré mañana y estaré listo».

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El técnico sustituto elogia la humildad de su compatriota

Al recordar la ceremonia del lunes, Kane añadió: «Ha sido una semana de locos. Qué noche tan increíble la del lunes. Obviamente, sentí muchos nervios y emociones distintas a las de un partido de fútbol o cualquier otra cosa parecida. Hubo mucha espera y traté de imaginar cómo sería si ganaba. Pero, sinceramente, ha sido muy especial. El apoyo que he recibido de amigos, familiares y aficionados, los mensajes de texto y en las redes sociales, ha sido abrumador. He recibido muchísimas felicitaciones. Pasé una buena noche después del acto, lo celebré con mis allegados y después volví directamente al trabajo, mientras intento asimilarlo todo».

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Por su parte, el ayudante del Bayern Danks, que sustituye al entrenador principal mientras Vincent Kompany se recupera de una enfermedad, elogió a su compatriota: «Trabajo estrechamente con él y veo el esfuerzo que hace. Sé todo el camino que ha recorrido para llegar a este momento y estoy muy, muy feliz por él».

«Como inglés, estoy muy orgulloso de él. Soy un gran defensor de los jugadores y entrenadores ingleses y quiero que demuestren de lo que son capaces. Que Harry haya llevado este premio a Inglaterra me parece un gran reconocimiento para él. Sé que Harry estará ahora totalmente centrado en su próximo gol, sus próximas actuaciones y sus próximos partidos. Volverá enseguida a esa mentalidad profesional y humilde que le ha llevado hasta este nivel».

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Tras descansar, el delantero apunta al duelo contra el Dortmund

Después de recuperar fuerzas en el banquillo durante la goleada copera del miércoles, Kane volverá al once inicial cuando el Bayern retome este fin de semana la defensa de su título de Bundesliga. El conjunto bávaro se medirá el sábado por la noche a su gran rival, el Borussia Dortmund, en un Klassiker de máxima importancia, con la intención de prolongar su gran racha goleadora en las competiciones nacionales. Llegar descansado tras la pausa entre semana ofrece al flamante ganador del Balón de Oro una oportunidad ideal para brillar.