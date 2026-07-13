Harry Kane, antes del partido contra Argentina: «Jugamos para ganar el Mundial... no para complacer a Tuchel»

Harry Kane, capitán y máximo goleador de Inglaterra, respaldó a Thomas Tuchel en su desacuerdo con Jude Bellingham tras la victoria 2-1 en prórroga ante Noruega en cuartos del Mundial 2026.

Kane mostró comprensión con su técnico, aunque Bellingham no lo compartió. Tras un inicio sólido, el equipo sufrió altibajos tras avanzar a semifinales contra Noruega.

La preocupación surge de las críticas de Toché, quien admitió que su equipo tuvo suerte y calificó el partido de «caótico, excesivamente cauteloso y carente de velocidad y eficacia».

La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, autor de los dos goles, replicó: «Quizá el entrenador no se da cuenta de lo difícil que es jugar en estas circunstancias y frente a jugadores de la talla de Haaland, Odegaard, Nosa y Sorloth».

«Enfrentarse a ellos no es fácil. Hemos buscado un ambiente positivo y debemos mantenerlo; no se gana siempre pasando el balón mil veces. A veces hay que saber ganar aunque el camino sea difícil, y eso hicimos esta noche», añadió.

En las últimas 24 horas la polémica ha acaparado los medios británicos, y el domingo, en rueda de prensa, preguntaron a Harry Kane al respecto.

El delantero del Bayern de Múnich no quiso avivar la polémica, pero insinuó que entendía el punto de vista del entrenador: «Cuando Thomas Tuchel nos ve entrenar y nota nuestra compenetración y potencial, sobre todo con los recursos, la capacidad ofensiva y las habilidades individuales que tenemos, es lógico que espere ver lo mejor de nosotros».

Kane insistió en la necesidad de mantener la concentración de cara a la semifinal contra Argentina, el miércoles a las nueve de la noche, y afirmó: «Nos mediremos a una de las mejores selecciones del mundo. Lo bueno es que llegamos a semifinales con margen de mejora; no debemos preocuparnos, estamos rindiendo a un nivel muy alto».

El capitán inglés cerró su intervención asegurando que la afición, 60 años después de su único título mundial, celebraría el triunfo aunque eso implique renunciar a la belleza del juego ante Argentina.