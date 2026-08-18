Harry Kane advirtió al Bayern de Múnich sobre la cercanía del final de su contrato, asegurando que las negociaciones para la renovación comenzarán esta semana o la próxima, ante el hecho de que solo queda un año para el fin de su vínculo con el club alemán.

El contrato de Harry Kane con el Bayern de Múnich finaliza el 30 de junio de 2027.

El delantero inglés, de 33 años, que se incorporó al conjunto alemán en agosto de 2023 procedente del Tottenham, percibe un salario total de 25 millones de euros anuales.

El Bayern de Múnich ya trabaja en la renovación del contrato de su goleador, y espera a Harry Kane en sus oficinas de la calle Ingolstadt para negociar su futuro.

Harry Kane declaró: "Dejamos claro que queríamos hablar de este asunto después del Mundial y después de mis vacaciones. Por eso todavía no sé la fecha concreta, pero las conversaciones comenzarán esta semana o la próxima. Iniciaremos las conversaciones y, como he dicho antes, estamos tranquilos. Y creo que ellos también lo están".

El delantero inglés añadió, en declaraciones recogidas por el diario "Bild": "Ahora es, por supuesto, el momento adecuado para iniciar las conversaciones, dado que solo nos queda un año".

Y prosiguió: "Es algo importante. Pero ambas partes están tranquilas, y estoy bastante seguro de que las conversaciones se celebrarán esta semana o la próxima".

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, comentó sobre la renovación del contrato de Harry Kane, señalando: "No he hablado directamente con Harry sobre este asunto, pero sé que está muy feliz en Múnich. Y nosotros también estamos muy contentos con él, y en realidad no hay ningún motivo que lo lleve a marcharse el año próximo. Al menos, yo no lo veo marcharse".

Harry Kane ha marcado 146 goles y ha dado 33 asistencias en los 147 partidos que ha disputado con el Bayern de Múnich.