Harry Kane, a pesar de la victoria: «Nos faltó el toque final ante el Real Madrid»

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane, cree que su equipo podría haber rendido mejor en el partido contra el Real Madrid, disputado este martes por la noche, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern de Múnich se impuso en el estadio del Real Madrid, el «Santiago Bernabéu», por 2-1, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron los dos goles del Bayern de Múnich en los minutos 41 y 46, mientras que Kylian Mbappé anotó el único gol del Real Madrid en el minuto 74.

El partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles, para determinar quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

Harry Kane declaró en declaraciones a TNT Sports: «Sabíamos que venir a Madrid e intentar conseguir un resultado positivo siempre es difícil. Hicimos un buen partido, y podríamos haberlo hecho mejor; quizá nos faltó el último pase, el toque final, ya que tuvimos algunas buenas ocasiones. Pero eso también se debe al Real Madrid».

Harry Kane elogió las «magníficas» paradas del portero Manuel Neuer y añadió: «Podemos estar muy contentos con la victoria. Hemos disfrutado de momentos fantásticos juntos. Ahora estamos en la fase decisiva de la temporada, así que esperamos mantener este nivel. Siempre nos sentimos peligrosos, siempre sentimos que somos capaces de marcar, y lo hemos vuelto a hacer fuera de casa esta noche».

Y continuó: «Estamos en una buena posición, pero solo llevamos un gol de ventaja y las cosas pueden cambiar rápidamente. Tenemos que mantenernos concentrados. El sábado tenemos un partido importante de la Bundesliga fuera de casa (contra el St. Pauli), así que ahora solo tenemos que recuperarnos y centrarnos en ese partido. La semana que viene llegará el momento de intentar ofrecer un rendimiento similar al de hoy».

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