Harry Kane tiene un llamativo plan para la última fase de su carrera deportiva. El delantero de 33 años del Bayern de Múnich sueña con pasar a ser kicker en la NFL tras su carrera futbolística y ya tiene una idea de cómo puede llegar hasta allí.

Kane también jugó en el pasado con la idea de centrarse seriamente en el golf, pero ya ha aparcado esa ambición. “Juego con hándicap dos, pero en Wentworth hago diez sobre par”, cuenta el delantero estrella inglés a The Sun. “Entonces veo a los profesionales jugar allí y alguien gana con veinte bajo par, así que creo que me quedaré con el fútbol”.

Kane sí ve con buenos ojos una aventura en el fútbol americano. “Es algo que quiero mirar más seriamente. Todo depende de lo que pase en mi carrera en los próximos cinco o seis años, pero la NFL es mucho más realista que el golf”.

El capitán de Inglaterra cree que su experiencia como lanzador de penaltis podría servirle como kicker. “Es algo a lo que estoy acostumbrado, porque sobre todo trabajas con los pies. Lanzar penaltis conlleva una presión y una técnica parecidas, pero si lo hiciera, entrenaría en serio durante seis meses o un año”.

Un kicker es, en el fútbol americano, un especialista que entra en acción en momentos concretos del juego. Su tarea principal es chutar el balón entre los postes y por encima del larguero en los field goals y en los puntos extra, mientras que a menudo también se encarga de los kick-offs. Un field goal acertado vale tres puntos, mientras que un punto extra tras un touchdown vale un punto.

Kane no descarta continuar algún día su carrera futbolística en Estados Unidos y buscar allí la conexión con la NFL. “Quizá, si en el futuro juego en la MLS o algo por el estilo, podrías combinar ambas cosas. Pero por ahora quiero seguir jugando al fútbol el mayor tiempo posible y sacar todo de los dos, cinco o diez últimos años”.

Mientras tanto, Kane también está cerca de prolongar su estancia en el Bayern de Múnich, donde su contrato actual expira al final de la temporada. “Seguimos hablando y esas conversaciones van bien. Estamos bastante cerca, aunque todavía hay un par de cosas que deben resolverse. Creo que no tardará mucho en anunciarse algo”.

También a nivel individual, Kane firmó un año excelente y se considera entre los aspirantes al Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres. “Sería increíble ganarlo y estaría enormemente orgulloso. Creo que, sin ninguna duda, estoy plenamente en la pelea por ganarlo”.