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Harry KaneGetty Images
Siep Engelen
Traducido por

Harry Kane (33) está definitivamente descartado y sabe dónde quiere jugar la próxima temporada

Fichajes
Bayern Múnich
H. Kane

Harry Kane está a punto de renovar su contrato con el Bayern de Múnich, según informan, entre otros, Florian Plettenberg y Fabrizio Romano. Ambas partes han encontrado un avance decisivo en las negociaciones, según se apunta.

El actual contrato de Kane expira el próximo verano, por lo que el tiempo empezaba a apremiar para el Bayern. Mientras tanto, ya se habría alcanzado un acuerdo para un nuevo contrato que vinculará a Kane con el campeón récord alemán hasta mediados de 2029. 

Según Plettenberg, “siempre fue el plan” de Kane renovar. El delantero está perfectamente asentado en Múnich y figura como uno de los grandes favoritos para el Balón de Oro, que se entregará a finales de este mes. 

Kane ha disputado hasta ahora 154 partidos con el Bayern, en los que ha logrado marcar 152 goles. Además, ha repartido 34 asistencias. 

El futuro de Kane ha sido objeto de numerosas especulaciones en los últimos meses. Así, se mencionó, entre otros, al FC Barcelona como posible destino del inglés, mientras que el saudí Al-Hilal también mostró un interés manifiesto. 

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10 oct 2026

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El propio Kane ya dejó saber en agosto que el impulso por regresar a Inglaterra se había ido reduciendo. El líder del ataque asegura sentirse perfectamente como en casa en Múnich y ahora parece respaldar esas palabras con un nuevo contrato con el Bayern.

Todavía no hay confirmación oficial, pero Romano espera que llegue pronto. En estos momentos se están ultimando los últimos detalles.

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