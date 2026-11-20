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Brajan Gruda está en boca de todos: brilló en sus dos primeros partidos con Alemania y ha progresado mucho en el RB Leipzig. Su traspaso sería, por tanto, muy caro.

Según informa Bild, el Leipzig solo estaría dispuesto a vender a Gruda en el verano del próximo año si llegan «ofertas totalmente indecentes». Según el medio, los clubes interesados tendrían que acercarse a la barrera de los 100 millones de euros para que el RB se lo planteara.

Así pues, fichar a Gruda el próximo verano también sería una operación complicada para el Bayern de Múnich. El campeón récord alemán estaría interesado en él , según informó recientemente Sport Bild. De acuerdo con esa información, el Bayern sigue muy de cerca la evolución de Gruda y valora, entre otras cosas, su versatilidad en ataque. El recién estrenado internacional alemán puede jugar sin problemas por ambas bandas ofensivas y también como mediapunta.

¿Cuándo se activa la obligación de compra del Leipzig por Brajan Gruda?

Según Bild, la situación contractual de Gruda en el Leipzig es la siguiente: actualmente está cedido por el Brighton & Hove Albion, pero la obligación de compra se activaría ya a principios de 2027. Eso ocurriría en cuanto dispute al menos tres partidos de Bundesliga el próximo año, una cifra que podría alcanzar a mediados de enero. Entonces, el Leipzig, que a principios de febrero de 2026 había pagado al Brighton un millón de euros por la cesión, tendría que desembolsar 25 millones de euros para fichar a Gruda definitivamente.

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El contrato del jugador de 22 años con el club sajón se extendería entonces hasta 2031, por lo que el Leipzig no tendrá ninguna necesidad de venderlo el próximo verano. Además, no estaría prevista ninguna cláusula de rescisión.

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Con sus dos primeras actuaciones con la selección absoluta alemana, Gruda ha elevado aún más su valor de mercado. En su debut internacional contra Serbia (3-1), el habilidoso regateador marcó un gran gol tras una magnífica jugada individual. El lunes también fue uno de los jugadores más destacados en la contundente victoria por 5-0 ante Países Bajos , con dos asistencias y un gol.

Getty Images

No es ningún secreto que el seleccionador Jürgen Klopp tiene a Gruda en alta estima desde hace tiempo. A principios de año, cuando todavía era director global de fútbol de Red Bull, participó en el traspaso del exjugador del Mainz al Leipzig. Klopp admira la calidad de Gruda con el balón y su mentalidad de jugón, aunque, según Bild, cuando el RB lo fichó aún tenía dudas sobre su disposición para defender.

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Jürgen Klopp también elogió el trabajo defensivo de Brajan Gruda

Gruda ya ha disipado esas dudas de forma contundente. Tras la brillante victoria sobre Países Bajos, Klopp también se mostró muy satisfecho con el trabajo sin balón del jugador del Leipzig . El seleccionador alemán dijo a ARD sobre Gruda y Derry Scherhant (SC Freiburg), su también brillante compañero en la otra banda: «Los dos saben jugar al fútbol, madre mía. Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido brutal. Y eso es lo que, al final, define a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero, al final, lo que importa es la pasión y el esfuerzo que pones».

Que el RB vaya a hacerse con Gruda por una cifra comparativamente baja se debe, por otra parte, a que el favorito de Klopp no logró consolidarse en el Brighton. El club inglés pagó por él 31,5 millones de euros al Mainz 05 en 2024, pero Gruda no cumplió las grandes expectativas y a menudo fue utilizado como revulsivo.

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Por eso, en el Leipzig necesitó la segunda vuelta de la temporada pasada para encontrar el ritmo, antes de despegar definitivamente en las últimas semanas. En sus ocho partidos oficiales más recientes, Gruda ha destacado con dos goles y cinco asistencias. «Me alegro mucho por él, pero me alegro aún más por el RB Leipzig, porque uno de los objetivos del club es desarrollar jugadores», elogió el entrenador del RB, Martin Demichelis, en la rueda de prensa del jueves, aunque también lanzó una advertencia a Gruda.

Pese a la euforia por su papel con Alemania, Demichelis advierte a Gruda

«Todavía tiene que mantener los pies en el suelo», subrayó Demichelis, antes de añadir: «Siempre es bonito jugar con la selección, pero lo importante y difícil es volver y rendir inmediatamente con el club. Tiene que dar el siguiente paso enseguida, y el siguiente paso es nuestro próximo partido».

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El sábado, Gruda visitará con el Leipzig al Union Berlin. El próximo martes tendrán un importante partido en casa contra el RC Lens en la Champions League.