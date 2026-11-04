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Europa League
team-logoHapoel Beer Sheva
Stadionul Rapid-Giulesti
team-logoOFI Crete
Con la colaboración de

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta, hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Hapoel Beer Sheva vs OFI Crete
Hapoel Beer Sheva
OFI Crete
Europa League

En la Europa League, el Hapoel Beer Sheva se enfrenta al OFI Creta. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
Stadionul Rapid-Giulesti

El partido entre Hapoel Beer Sheva y OFI Creta comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo por streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Hapoel Beer Sheva y OFI Creta?

Hapoel Beer Sheva llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-4 ante Royale Union Saint-Gilloise. Antes perdió 1-2 contra AZ Alkmaar y empató 0-0 con Dinamo Zagreb. En total, Beer Sheva marcó cinco goles y encajó doce en esos cinco partidos.

OFI Creta suma dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente, el club ganó 1-0 en casa de Panetolikos en la Super League. Antes sufrió una derrota por 0-2 ante Bayer Leverkusen en la Europa League y otra por 3-4 frente a Kalamata. OFI marcó siete goles y encajó ocho en ese período.

HBS

HBS - Formulario

SAB
W2-1
SAB
L5-2
DZG
D0-0
AZ
L2-1
GIL
L4-0
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OFI

OFI - Formulario

KAL
L4-3
B04
L0-2
PAO
W2-1
AEL
L1-0
PAT
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: alineaciones

Hapoel Beer Sheva contra OFI Crete alineaciones probables

Manager

  • R. Kozuch

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: estado de forma

HBS

HBS - Formulario

SAB
W2-1
SAB
L5-2
DZG
D0-0
AZ
L2-1
GIL
L4-0
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
OFI

OFI - Formulario

KAL
L4-3
B04
L0-2
PAO
W2-1
AEL
L1-0
PAT
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: balance de enfrentamientos directos

Hapoel Beer Sheva vs. OFI Creta: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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