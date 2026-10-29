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El Barcelona ha tratado de recuperar la estabilidad tras una semana turbulenta en la que las duras derrotas ante el PSG y el Real Madrid frenaron su buena dinámica. La plantilla del primer equipo se reunió con Hansi Flick y su cuerpo técnico en una sesión de convivencia de urgencia para recuperar la confianza antes de una serie de partidos cruciales.

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Las estrellas del Barcelona se unen en una reunión de urgencia para reforzar la cohesión

El Barcelona atraviesa un momento difícil tras las decepciones consecutivas ante el PSG en la Champions League y el Madrid en LaLiga. Aunque sigue siendo candidato al título, estos resultados han llevado al vestuario a detenerse y reflexionar sobre el rumbo del equipo, lo que ha dado pie a una importante iniciativa para reforzar la unión del grupo en las instalaciones de entrenamiento del club.

El primer equipo azulgrana se reunió ayer con Flick y todo su cuerpo técnico en un encuentro que iba más allá de una simple comida. Lejos de los focos de los medios y del ruido de las críticas externas, el grupo se congregó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper después de una sesión fotográfica comercial. El objetivo estaba claro: recuperar las sensaciones perdidas, estrechar los lazos dentro del grupo y afianzar la unidad antes de afrontar un calendario exigente en las próximas semanas.

El encuentro sirvió para que una plantilla que antes se había sentido invencible recuperara el equilibrio emocional. Mientras el equipo trata de dejar atrás los últimos tropiezos, fuentes cercanas apuntan a que el ambiente estuvo centrado en crecer como grupo. «No se trata de borrar lo sucedido, sino de asumirlo juntos», explicaron fuentes del club a Mundo Deportivo.

El capitán Raphinha lidera la reacción del vestuario

La decisión de organizar una barbacoa no partió de la directiva, sino de los propios jugadores, con la intención de mantener al grupo concentrado. El capitán Raphinha, junto a Rodri, fue clave en la organización del encuentro e insistió en que la plantilla permaneciera en las instalaciones del club para preservar la privacidad. La comida duró aproximadamente noventa minutos y ofreció a los jugadores un espacio distendido para hablar sin la presión de los ejercicios tácticos ni la intensidad de un día de partido.

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Flick ha defendido constantemente que la fortaleza de esta plantilla del Barcelona reside en sus vínculos familiares. El técnico alemán ha señalado a menudo que el vestuario funciona como una familia, sin distinciones entre titulares habituales y jugadores con papeles secundarios.

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La crisis de lesiones en defensa pone a prueba a Flick

Aunque la barbacoa sirvió para abordar el estado anímico de la plantilla, Flick sigue afrontando importantes dificultades tácticas por el aumento de las bajas por lesión. La defensa se ha visto especialmente afectada, lo que deja al entrenador con pocas opciones mientras prepara la siguiente fase de la temporada. Eric Garcia y Andreas Christensen siguen sin estar disponibles mientras continúan sus respectivas recuperaciones, y Jules Kounde dispone de poco tiempo para llegar en condiciones a los próximos partidos.

La presión aumenta en la clasificación a medida que los rivales del Barcelona recortan distancias. El Atlético de Madrid se ha situado a dos puntos del líder, mientras que el Madrid está ahora a solo tres. Flick debe encontrar la manera de recomponer su defensa y evitar que el equipo ceda más puntos en este periodo delicado. Si quiere conservar el liderato, no puede permitirse otro tropiezo.

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Partidos decisivos en el Camp Nou

El reto inmediato del Barcelona comprende tres partidos de máxima exigencia antes del próximo parón internacional. Recibirá al Alavés en el Camp Nou el 31 de octubre y, después, se enfrentará en casa al Aston Villa de Unai Emery en una competición europea el 3 de noviembre. La última prueba de este tramo será una difícil visita al Metropolitano para medirse al Atlético el 8 de noviembre, en un partido que podría tener enormes consecuencias para la lucha por el título.

Tras comenzar la campaña con once victorias consecutivas, Flick exige a sus jugadores que recuperen el juego compacto e incansable que definió su buen arranque de temporada. Según las informaciones, al entrenador le han frustrado los recientes fallos de concentración y quiere que el equipo recupere su identidad.