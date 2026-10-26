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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha revelado que Raphinha pidió el cambio instantes antes de que el Real Madrid marcara el gol de la victoria en los últimos minutos del Clásico. El atacante brasileño, que arrastraba molestias por una lesión reciente, se quedó completamente sin fuerzas en el tramo final del partido.

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Un gol tardío deja al Barcelona sin premio

El Barcelona sufrió una frustrante derrota por 2-1 ante el Madrid en la Liga el domingo por la tarde. El equipo encajó el gol decisivo en el minuto 87 y perdió un Clásico muy disputado.

El doloroso gol llegó apenas un minuto después de que Raphinha, su delantero estrella, fuera sustituido. El atacante brasileño ha estado a un nivel espectacular en la competición doméstica, con 13 goles en nueve partidos de Liga esta temporada. Sin embargo, su inesperada salida del campo no respondió a una decisión táctica del entrenador.

Flick revela que tuvo que renunciar a un cambio táctico

Flick tenía planes tácticos muy distintos para los últimos minutos de un partido de tanta importancia. El entrenador quería situar al jugador de 29 años en una posición más retrasada y centrada para buscar la victoria en el tramo final. Sin embargo, tuvo que renunciar a ese plan ofensivo cuando el futbolista comunicó directamente al cuerpo técnico en el banquillo que tenía problemas físicos.

«Queríamos jugar los últimos minutos con Raphinha como mediapunta, pero nos pidió que le sustituyéramos», explicó Flick en la rueda de prensa posterior al partido.

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El parón de selecciones pasa factura

Raphinha sencillamente no tenía fuerzas para terminar un partido de liga extremadamente exigente. Sufrió un problema por una lesión durante el reciente parón de selecciones y, por ello, le faltaba la energía necesaria. Flick confirmó ante los medios presentes que el atacante estaba completamente agotado cuando se acercó a la línea de banda y pidió el cambio.

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«Ya no podía seguir jugando», afirmó tajantemente el entrenador del Barcelona al hablar del estado físico del extremo brasileño en los últimos minutos del encuentro.

El Barça seguirá de cerca el estado de Raphinha

El cuerpo médico tendrá que seguir de cerca su recuperación de la lesión que sufrió durante el parón de selecciones. Flick esperará que su atacante estrella recupere por completo las fuerzas para mantener su extraordinario rendimiento goleador en liga durante las próximas semanas.