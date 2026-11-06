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El entrenamiento del Barcelona contó esta semana con una cara conocida de la Premier League: Shkodran Mustafi, exdefensa del Arsenal y del Valencia, acudió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El excentral, ya retirado, quiso ver de cerca al Barça, que atraviesa un gran momento bajo la dirección de Hansi Flick.

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Aprender de un compatriota

Mustafi recibió una invitación personal del entrenador del Barcelona para asistir al entrenamiento del primer equipo, según SPORT. El exjugador, de 34 años, ganó el Mundial de 2014 cuando Flick formaba parte del cuerpo técnico de Alemania y está pasando unos días en Cataluña para seguir formándose como entrenador.

Marcus Sorg, ayudante de Flick, acompañó al excentral en un recorrido por las instalaciones. La visita permitió a Mustafi observar de cerca cómo estructura y desarrolla sus rutinas diarias el actual cuerpo técnico azulgrana.

Su presencia en la ciudad deportiva se produjo apenas 24 horas después de que Mustafi asistiera a un partido de fútbol juvenil europeo. Estuvo en la grada para ver al Juvenil A del Barcelona enfrentarse al Aston Villa en la UEFA Youth League.

El paso a los banquillos

Getty Images

Mustafi colgó las botas en 2024 y enseguida inició su carrera como entrenador. Comenzó esta nueva etapa trabajando con la selección alemana sub-17 antes de ascender dentro de la estructura de la federación.

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Ahora es ayudante de Antonio Di Salvo, seleccionador de Alemania sub-21. Todavía en los inicios de su carrera en los banquillos, el exjugador del Arsenal aprovecha este periodo para estudiar a los mejores estrategas de Europa.

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Observar a un entrenador de la talla de Flick supone una experiencia de enorme valor para Mustafi. Según la información, el viaje le brindó una importante oportunidad para conocer el funcionamiento interno del cuerpo técnico de un equipo de primer nivel.

Un destino habitual para entrenadores en formación

Mustafi no es el primer nombre destacado que busca aprender de Flick este año. En febrero, Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund, viajó a las instalaciones del Barcelona junto a su colega Sebastian Geppert para intercambiar impresiones con el cuerpo técnico azulgrana.

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Aquel viaje formativo precedió a un importante paso en su carrera. Apenas unos meses después, Terzic fue nombrado entrenador del Athletic Club y se llevó a Geppert al País Vasco como ayudante.

Los métodos de Flick atraen atención tras una etapa repleta de éxitos en España. Desde que asumió el cargo en 2024, el técnico alemán ha conquistado cinco títulos en dos temporadas completas y ha implantado un estilo de fútbol ofensivo e incesante.

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Una gran prueba en Madrid

El Barcelona vuelve a la competición nacional el domingo con una visita crucial a la capital. El equipo de Flick se enfrenta al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano en un partido de gran importancia para la clasificación de LaLiga.

Este duelo en la parte alta de la tabla pondrá de nuevo a prueba el intenso planteamiento táctico del Barcelona. Lograr un resultado positivo a domicilio ante un rival directo será fundamental para Flick, cuyo equipo busca mantener su excelente racha en la competición nacional.