Hansi Flick no puede impedir que Raphinha viaje 22.000 km a Brasil y el técnico del Barcelona lanza una petición desesperada

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Hansi Flick ha expresado su creciente preocupación por los próximos compromisos internacionales de Raphinha, que llevarán al capitán del Barcelona a realizar un agotador viaje de ida y vuelta de 22.000 km a Singapur. El técnico alemán admitió que ha hablado con el director deportivo Deco sobre el posible desgaste físico que supondrá para uno de sus jugadores más importantes.

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Flick admite su preocupación por el calendario internacional

Flick ha expresado su inquietud por la inclusión de Raphinha en la convocatoria de Brasil para los próximos amistosos de noviembre. Brasil tiene previsto enfrentarse a Japón y Singapur en Asia, un destino que exige un enorme esfuerzo logístico a los jugadores que militan en Europa. La distancia del viaje, estimada en unos 22.000 kilómetros, ha hecho saltar las alarmas en el Camp Nou.

Flick reveló que ya ha hablado de la situación con el director deportivo del club, Deco, mientras buscan gestionar el estado físico de un jugador que se ha vuelto indispensable en el esquema táctico azulgrana. El exentrenador del Bayern de Múnich teme el desgaste físico, especialmente por los recientes problemas de fatiga muscular del extremo. «Es algo que he hablado con Deco. Es un jugador muy importante. Antes del último parón, llegó lesionado y no fue la mejor situación. Pero, al final, las cosas son así y no podemos hacer nada al respecto», dijo el entrenador, según recoge SPORT.

La gestión de los minutos del capitán

Raphinha ha asumido un papel de liderazgo esta temporada: lleva el brazalete de capitán y marca la pauta en el sistema de presión alta de Flick. Sin embargo, el técnico es realista respecto a la jerarquía del fútbol de selecciones y al deseo del jugador de contribuir a una nueva etapa de la selección brasileña. Flick señaló que Brasil atraviesa una fase de transición tras el Mundial, lo que aumenta, lógicamente, las ganas de todos los jugadores de participar.

Flick profundizó en la situación: «Es nuestro capitán, pero también es brasileño y, cuando su selección lo convoca, tiene que estar ahí. Sobre todo porque la selección brasileña atraviesa una nueva etapa después del Mundial y creo que todos quieren estar presentes y contribuir a ayudar al equipo».

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Una petición desesperada para reducir sus minutos

Con partidos ante Japón el 14 de noviembre y Singapur el 17 de noviembre, Flick cruza los dedos para que el cuerpo técnico brasileño no sobrecargue al delantero. El principal objetivo del Barcelona es que Raphinha regrese a Cataluña sin nuevos problemas físicos. La petición de Flick es sencilla: quiere que el extremo juegue pocos minutos en estos amistosos en Asia.

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El entrenador fue muy claro sobre lo que espera del parón internacional: «Si podemos reducir un poco sus minutos de juego, estaré contento. El viaje de ida y vuelta a Singapur no es ideal, pero no es algo que pueda controlar ni cambiar».

El temor a que se repitan las lesiones anteriores

La inquietud del Barcelona se basa en antecedentes recientes, no en meras especulaciones. Durante el anterior parón internacional, Raphinha sufrió una lesión muscular en un amistoso contra Australia disputado en Brisbane el 29 de septiembre. Ese contratiempo le obligó a regresar antes de tiempo a España y provocó que el extremo se perdiera varios partidos importantes del equipo de Flick, una situación que el club quiere evitar a toda costa mientras compite en varios frentes.

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El brasileño ha sufrido diversas molestias físicas durante sus últimas convocatorias, lo que ha llevado a prestar más atención a sus pautas de recuperación. Como pieza fundamental del primer equipo, el club considera prioritario su estado físico. Evitar que acumule más fatiga se considera esencial para mantener la dinámica del equipo durante los meses cruciales del invierno, cuando el calendario se vuelve cada vez más apretado y exigente para todos los integrantes de la plantilla.