Hans Kraay: «No es una gran pérdida para la selección de Países Bajos»

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Según Hans Kraay junior, no es ninguna catástrofe que Virgil van Dijk no esté con la selección de Países Bajos por lesión. Eso da a otros jugadores la oportunidad de demostrar su valía, considera el analista de la selección neerlandesa de ESPN.

Van Dijk y Brian Brobbey comunicaron al seleccionador Xavi que no estarían disponibles. Sepp van den Berg se incorporó más tarde a la convocatoria y Frenkie de Jong es el capitán provisional ante la ausencia del defensa del Liverpool.

«No creo que sea una baja muy importante», dice Kraay en su análisis sobre la ausencia de Van Dijk. «Van Dijk también recibe muchas críticas y, en ocasiones, con razón».

«Pero creo que Van de Ven y Van Hecke pueden formar una buena pareja en la selección de Países Bajos, como en el Tottenham Hotspur. Juntos, en diez partidos con el Tottenham, solo han encajado once goles. Y no es precisamente una liga de poca monta, ni se enfrentan a delanteros de poca monta», añade el analista de la selección neerlandesa.

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Según Kraay, Xavi puede apostar tranquilamente por Van Hecke y Van de Ven en el centro de la defensa. «Confío en la velocidad de Van de Ven junto a Van Hecke. Podría ser un paso hacia el futuro».

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Sin embargo, Van Dijk, de 35 años, no parece dispuesto a dejar la selección todavía. Tras el Mundial del pasado verano hubo dudas, pero, después de hablar con Xavi, el veterano decidió continuar con Países Bajos.

«Xavi y Van Dijk están convencidos de que seguirán juntos otros dos años. Así que, en ese caso, sería una solución temporal», dice Kraay en referencia a una pareja de centrales formada por Van Hecke y Van de Ven.

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Si Van de Ven pasa al centro de la defensa, Ian Maatsen parece destinado a ser titular como lateral izquierdo ante Grecia. «Eso también está bien», afirma Kraay, dando su visto bueno al lateral del Aston Villa.

Maatsen es un habitual del Aston Villa esta temporada en la Premier League y la Champions League. El lateral izquierdo ya jugó una vez con Países Bajos, en 2025, en los cuartos de final de la Liga de Naciones contra España.