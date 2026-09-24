Hans Kraay junior ve el final de dos grandes nombres en la selección neerlandesa: «Xavi toma otro camino»

Hans Kraay junior ve que el seleccionador Xavi Hernández, en lo que respecta a los delanteros, va a tomar un camino distinto al de su predecesor Ronald Koeman en la selección neerlandesa. Así lo ha hecho saber en la previa del Países Bajos - Alemania en ESPN.

Xavi ha elegido a Brian Brobbey y Donyell Malen como delanteros de la selección neerlandesa durante su primera ventana internacional como seleccionador. Cuando este último se cayó por lesión, llamó a Mexx Meerdink como sustituto. Aparentemente, no necesita ni a Memphis Depay ni a Wout Weghorst.

«Memphis no seleccionado, eso es una señal inequívoca», arranca Kraay junior sobre las decisiones del seleccionador. «Weghorst no seleccionado, después de haber marcado cinco goles en los últimos seis partidos. Xavi también lo sabe.»

«Entonces aparecen Malen y Brobbey, porque no necesita un revulsivo. Si Malen además vuelve a lesionarse y tú, como Weghorst, estando en forma, tampoco entras...», suspira Kraay junior.

El llamativo analista solo puede sacar una conclusión de ello. «Entonces parece que va a tomar un camino distinto, sin Weghorst. Me parece llamativo. Yo siempre valoro a Weghorst por sus cualidades futbolísticas, no por otras cosas. Me parece sorprendente.»

A Xavi se le preguntó varias veces en la rueda de prensa a principios de esta semana por la ausencia de Weghorst, pero dejó claro de inmediato que no quería hablar de jugadores individuales. Sobre un posible plan B, dijo que era sobre todo ‘táctico’, sin un nueve de referencia absoluto.

Sobre la ausencia de Memphis, máximo goleador histórico de la selección neerlandesa, sí quiso decir algo. «Esa fue la decisión más difícil. Lo conozco bien. Tengo una buena relación con él. Pero se lo tomó realmente de maravilla. Reaccionó con mucha madurez y entendió completamente mi decisión. Pero la puerta no está cerrada. Ni para Memphis ni para nadie.»