Hans Kraay junior saca una dura conclusión: este internacional, valorado por Koeman, ya ha jugado su último partido con la selección neerlandesa

Hans Kraay junior ve que el seleccionador Xavi Hernández, en lo que respecta a los delanteros, va a tomar un camino distinto al de su predecesor Ronald Koeman en la selección neerlandesa. Así lo hizo saber en ESPN antes del Países Bajos - Alemania.

Xavi ha optado por Brian Brobbey y Donyell Malen como delanteros de la Oranje durante su primera concentración internacional como seleccionador. Cuando este último se cayó por lesión, llamó a Mexx Meerdink como sustituto. Aparentemente, no necesita a Memphis Depay ni a Wout Weghorst.

“Que Memphis no haya sido convocado es una señal en la pared”, comienza Kraay junior sobre las decisiones del seleccionador. “Weghorst tampoco ha sido convocado, después de haber marcado cinco goles en los últimos seis partidos. Xavi también lo sabe.”

“Entonces llegan Malen y Brobbey, porque no necesita un revulsivo. Si además Malen vuelve a lesionarse y tú, como Weghorst, que está en forma, tampoco entras...”, suspira Kraay junior.

El llamativo analista solo puede sacar una conclusión. “Entonces parece que va a tomar un camino distinto, sin Weghorst. Me parece llamativo. Yo siempre valoro a Weghorst por sus cualidades futbolísticas, no por otras cosas. Me parece sorprendente.”

A Xavi ya le preguntaron varias veces en la rueda de prensa a principios de esta semana por la ausencia de Weghorst, pero dejó claro de inmediato que no quería hablar de jugadores individuales. Sobre un posible plan B, dijo que era sobre todo ‘táctico’, sin un nueve de referencia absoluto.

Sobre la ausencia de Memphis, máximo goleador histórico de la Oranje, sí quiso decir algo. “Fue la decisión más difícil. Lo conozco bien. Tengo una buena relación con él. Pero se lo tomó realmente de maravilla. Reaccionó con mucha madurez y entendió completamente mi decisión. Pero la puerta no está cerrada. Ni para Memphis ni para nadie.”