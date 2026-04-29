Hans Kraay junior, en su columna para Voetbal International, señala a Robert Eenhoorn como el mejor candidato para director general del Feyenoord. También menciona a Giovanni van Bronckhorst, quien podría optar al cargo de director técnico del segundo clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie.

Desde que Dennis te Kloese anunció su salida del club de Róterdam, el nombre de Robert Eenhoorn suena con fuerza en los pasillos. Kraay lo entiende y lo ve como el candidato ideal: «Robert Eenhoorn hizo un trabajo increíble en el AZ junto a Max Huiberts y se tomó un año sabático tras más de diez años, porque se estaba volviendo loco de que le llamaran 168 horas a la semana», explica el analista de ESPN.

Eso le sentó muy bien. Es el director general ideal para el Feyenoord, y no me importa lo que piense Toon van Bodegom. Siempre hay que ir a por el mejor, no por el que caiga mejor», insiste Kraay. Van Bodegom, presidente del Consejo de Supervisión, ya ha dejado claro que no es fan de Eenhoorn. A eso se refiere Kraay.

Sobre el cargo de director técnico, donde suena el nombre del exentrenador Giovanni van Bronckhorst, Kraay reconoce que hay muchas opiniones, pero no comparte esa idea.

“He escuchado el nombre de Kees van Wonderen y ahora todos dicen que sería bueno que Giovanni van Bronckhorst también tuviera un papel en el Feyenoord, pero eso me parece una tontería”, concluye.

«Podría ser candidato a director técnico. No sé si es capaz, pero si el Feyenoord lo quiere, ¿quiénes somos nosotros para dudarlo?», se pregunta Kraay. Sobre otro papel para el 106 veces internacional, Kraay es claro.

«Robin ya cuenta con René Hake, Etienne Reijnen, John de Wolf y Brian Pinas, más Dick Advocaat como consejero. No le busques un papelito a Van Bronckhorst: o lo postulas como director técnico, o nada», concluye.