Hans Kraay Jr. descarta al posible sucesor de Ronald Koeman: «No tiene el carisma de un seleccionador»

Hans Kraay Jr. no ve a Michael Reiziger como el sucesor adecuado de Ronald Koeman al frente de la selección holandesa. En su columna para Voetbal International concluye: «No creo que tenga el carisma necesario para ser seleccionador».

Las especulaciones sobre el futuro del seleccionador ya están en pleno apogeo, de cara al Mundial del próximo verano. La pregunta es si Koeman seguirá al frente del equipo tras la fase final que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante esto, se rumorea que Nigel de Jong, director de Topvoetbal, buscaría un sucesor dentro de la propia organización, y el nombre de Reiziger ya sonó a principios de esta semana en NOS Studio Voetbal.

“Esta semana leí los artículos con Nigel de Jong, en los que afirma que no se ha hablado con ningún entrenador y que Ronald Koeman cuenta con la confianza incondicional de los jugadores. Para De Jong no hay motivo para cuestionar a Koeman”, explica el analista de ESPN.

Aun así, De Jong admitió que, si la selección holandesa quedara eliminada pronto, buscarían internamente un sucesor, lo que lleva al nombre de Reiziger. Para Kraay, el exentrenador del Jong Ajax no es opción.

«Lo hizo muy bien con el Jong Ajax, con el que ganó la Keuken Kampioen Divisie, y también con la sub-21, además de ser el segundo de Ten Hag en el Ajax. Pero no lo veo como entrenador de la absoluta».

«Tuvo una carrera de primer nivel como jugador, posee gran conocimiento del fútbol y es leal y educado, pero no le veo el carisma de un seleccionador nacional».