A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, los goles en propia puerta ya acaparan la atención.

En solo una semana, el torneo ya superó el récord de la pasada edición.

Según Squawka, ya van tres autogoles, por encima de los dos de Catar 2022.

Este dato iguala ya el récord de 1974, cuando se marcaron también tres autogoles en Alemania Occidental.

El último lo marcó el defensa egipcio Mohamed Hani en el 1-1 ante Bélgica.

Antes, marcaron en propia puerta el paraguayo Damián Bobadilla ante Estados Unidos y el suizo Miro Mehmedi frente a Catar, aunque la FIFA no concedió el gol del empate a los “Al-Anabi” a nombre de Boualem Khoukhi.

En 2022 solo marcaron en propia puerta el marroquí Nayef Aguerd ante Canadá y el argentino Enzo Fernández frente a Australia.

Rusia 2018 lidera la lista con 12 autogoles; Francia 1998 tiene 5; Suiza 1954, Alemania 2006 y Brasil 2014 suman 4 cada una, y Alemania 1974, 3.

Con un solo autogol figuran 1930, 1970, 1982 y 1994. Sin autogoles se quedaron las Copas de 1934, 1950, 1958, 1962 y 1990, según Squawka.

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