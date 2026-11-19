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Neymar, capitán del Santos, se tomó con humor el contratiempo sufrido el miércoles antes del partido, cuando el autobús del equipo se averió camino de su encuentro de la Serie A contra el Coritiba. El veterano delantero brasileño tuvo que abandonar el vehículo junto a sus compañeros a mitad del trayecto y bromeó en las redes sociales con que habían saboteado a su equipo.

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El delantero se toma con humor el contratiempo en el trayecto

Neymar se tomó con calma el inesperado retraso en el trayecto mientras los jugadores del Santos esperaban unos 10 minutos en una calle para subir a otro vehículo. Según Globo, la parada repentina generó unos momentos de tensión por los protocolos de seguridad en torno al jugador de 34 años, aunque la policía militar ya escoltaba al grupo. Pese a este inusual contratiempo, el equipo visitante llegó al estadio a tiempo para el inicio del partido, previsto a las 19:30, hora de Brasilia.

El club explica la avería

Tras regresar al club en el que se formó en enero de 2025, después de disputar solo siete partidos durante una etapa de 18 meses marcada por las lesiones en el Al Hilal de la liga saudí, el exdelantero del Barcelona y del Paris Saint-Germain grabó a sus compañeros bajando del autobús averiado de buen humor.

En alusión al apodo del Santos, «Peixe», Neymar acompañó el vídeo con un mensaje en tono de broma: «Han saboteado al pez grande. El equipo de entretenimiento no para».

Mientras que el medio brasileño señaló que «siempre viaja con su guardaespaldas personal armado», un comunicado del club ampliamente difundido aclaró lo ocurrido: «El Santos FC informa de que el autobús contratado para trasladar al equipo desde el hotel hasta el estadio Couto Pereira sufrió problemas mecánicos a mitad del trayecto. El club actuó rápidamente y puso a disposición del equipo un nuevo vehículo en cuestión de minutos, lo que minimizó el retraso en la llegada al estadio».

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El icono brasileño recupera el ritmo en la competición nacional

El partido entre semana supuso el regreso de Neymar directamente al once titular tras cumplir una sanción de dos encuentros. Sigue siendo el jugador más caro del mundo después de su traspaso del Barcelona al PSG en 2017 por una cifra que, según se informó, ascendió a 200 millones de libras. Aunque ha tenido problemas físicos, esta temporada suma 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos.

El máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, por delante de Pele, Ronaldo y Romario, también disputó dos partidos como suplente a las órdenes de Carlo Ancelotti en el Mundial de este verano, después de superar la lesión del ligamento cruzado anterior y de menisco sufrida contra Uruguay en noviembre de 2023. De vuelta en la cantera donde comenzó su carrera antes de fichar por el Barça en 2013, comparte equipo con Philippe Coutinho, Arthur Melo y Everton.

El Santos busca acabar bien la temporada

Superado el contratiempo del viaje, Neymar aspira a ganar continuidad en el tramo final de la temporada tras cumplir su sanción. Evitar las lesiones sigue siendo crucial para el capitán, ya que el Santos cuenta con sus jugadores más experimentados para terminar con fuerza la Serie A. Mantener un buen nivel en Brasil también influirá en su futuro en el club y en sus posibles aspiraciones internacionales .