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Gary Neville criticó duramente la indisciplina del Chelsea durante su derrota por 2-0 ante el Tottenham. Aseguró que Morgan Rogers merecía la tarjeta roja por una entrada a destiempo y que Cole Palmer podría haber sido expulsado antes. El exdefensa del Manchester United también instó a Xabi Alonso a tomar medidas después de que una pelea entre 14 jugadores y una expulsión marcaran una noche desastrosa en Stamford Bridge.

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Neville pide la roja para Rogers

La noche del Chelsea se torció en la segunda parte, cuando un tenso derbi londinense acabó descontrolándose y el Tottenham se impuso por 2-0. El árbitro Chris Kavanagh amonestó a Rogers en el tiempo añadido por un golpe a destiempo a Conor Gallagher, pero Neville consideró que la sanción se quedaba corta.

Durante la retransmisión de Sky Sports, Neville dijo: «Creo que es roja. Sí. Le ha dado una patada tremenda sin ninguna intención. Lo de Rogers es absurdo». Después pidió al entrenador del Chelsea que controlara a sus jugadores y añadió: «Han perdido los papeles. Xabi Alonso tiene que sacarlos del campo».

Neville cree que Palmer tuvo suerte de evitar la roja directa

Palmer fue expulsado en el minuto 80 tras recibir dos amarillas, pero Neville consideró que no debería haber seguido tanto tiempo sobre el campo. La primera llegó cuando Palmer embistió a Mateus Fernandes mientras el centrocampista del Tottenham intentaba levantarse del suelo. La acción desató una trifulca entre 14 jugadores a mediados de la segunda parte.

Fernandes fue amonestado por una mano y Micky van de Ven, por su falta anterior sobre Moises Caicedo, en medio de una creciente tensión. Después, una entrada a destiempo de Palmer sobre Gallagher le costó la segunda amarilla. Neville añadió: «La reacción de Palmer fue absurda. Se está buscando problemas, eso no está bien. Se está buscando problemas. Eso no está bien por parte de Cole Palmer. No tengo ni idea de por qué hace eso. Sin duda [estaba jugando con fuego]. Creo que podría ser roja. Si le golpeas en el pecho, te libras, pero Fernandes está en el suelo. No tiene forma de defenderse. Es una estupidez».

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Alonso hablará con Palmer sobre la expulsión

La de Palmer fue la primera tarjeta roja de su carrera y, según Alonso, la primera que ha recibido el Chelsea en cualquier competición esta temporada. En la rueda de prensa posterior al partido, Alonso admitió que su equipo debe mejorar su control emocional y confirmó que hablaría en privado con Palmer sobre la expulsión.

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Declaró: «Sí, tenemos que trabajar en ello y mejorar. Creo que ayer hablamos de estas cosas y de entender que, en esas situaciones, una primera tarjeta amarilla puede ser decisiva, como hemos visto. Forma parte del proceso de maduración del equipo y también de cada jugador. Creo que [hasta] ahora no habíamos recibido ninguna tarjeta roja y tenemos que seguir así, porque necesitamos esa madurez para afrontar los momentos difíciles. Cuando encajas el 1-0, probablemente todavía quedaban 15 o 20 minutos, así que tenemos que seguir adelante. Necesito revisar la jugada para hablar con Cole, pero sin duda es algo de lo que aprender de cara al futuro».

Palmer se perderá la visita al Liverpool en la Copa de la Liga

Palmer cumplirá ahora un partido de sanción, por lo que se perderá la visita del miércoles al Liverpool en Anfield, correspondiente a la Copa de la Liga.

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Volverá a estar disponible para el duelo del Chelsea contra el Manchester United la próxima semana, mientras Alonso confiará en que su equipo haya aprendido una dura lección sobre la importancia de mantener la calma.