El título de Balón de Oro 2026 conquistado por Harry Kane, estrella del Bayern de Múnich, no fue solo una victoria de los números y los logros dentro del campo, sino que también abrió la puerta a otra incógnita relacionada con el papel que jugaron las declaraciones a los medios de sus rivales, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, en la carrera por el premio.

Y es que ambas estrellas lanzaron contundentes declaraciones para reafirmar que merecían ganar, en un momento en el que los periodistas votaban para elegir al mejor del mundo.

La presión de Mbappé sobre los periodistas

En una entrevista con el diario francés L'Équipe, el pasado septiembre, Mbappé, estrella del Real Madrid, afirmó su confianza en que merecía llevarse el premio, asegurando que creía tener posibilidades de ganarlo y que era uno de sus objetivos más próximos, antes de ir aún más lejos al decir: «No creo que ningún jugador haya ofrecido una temporada mejor que la mía».

Mbappé también subrayó que el Balón de Oro es un premio individual, citando la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y afirmando que el galardón no se concede a jugadores corrientes, sino a quienes ofrecen niveles excepcionales, llegando incluso a señalar que se votaría a sí mismo si le pidieran elegir al ganador.

Y Mbappé no se limitó a expresar su ambición de ganar, sino que se presentó como el más merecedor del premio, apoyándose en sus cifras goleadoras, tras marcar 42 goles en 44 partidos de competición con el Real Madrid durante la temporada evaluada, además de su brillante actuación en el Mundial, cuya tabla de goleadores lideró con 10 goles.

Y pese a la contundencia de estas cifras, la estrella francesa no conquistó grandes títulos con su club ni con la selección de su país durante esa misma temporada, lo que concedió a sus rivales, con Kane a la cabeza, una ventaja en el apartado de los logros colectivos.

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Yamal se suma al debate público

En cuanto a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, entró a su vez en un debate público con Mbappé acerca de los criterios para elegir al ganador, tras subrayar que había ofrecido una temporada destacada con su club y con la selección de España, y que contaba con lo necesario para competir por el premio, pero generó una polémica aún mayor con sus declaraciones sobre el valor de los goles a la hora de determinar la identidad del ganador.

Yamal afirmó, en una entrevista con Movistar Plus, que el Balón de Oro debe concederse al mejor jugador del mundo, y no a un jugador que marca 80 goles, explicando que marcar ese número de goles merece el premio al máximo goleador, mientras que el Balón de Oro representa un reconocimiento distinto, antes de añadir que muchos no entienden la diferencia entre ambas cosas.

Las declaraciones de Yamal se interpretaron como una indirecta hacia Mbappé, que brilló de forma excepcional a nivel individual durante la temporada pasada.

Yamal ya había afirmado, en declaraciones previas durante septiembre, que no necesitaba mendigar los votos de los periodistas, señalando que había realizado un trabajo asombroso con el Barcelona y con la selección de España, y que daría las gracias a sus compañeros si ganaba el premio.

Pero sus posteriores declaraciones sobre que el jugador que marca una enorme cantidad de goles no merece el Balón de Oro dieron al debate un rumbo distinto, al parecer restar importancia a una de las armas más destacadas que poseían Mbappé y Kane.

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Un momento letal

Estas declaraciones adquieren una relevancia especial por su momento, ya que se produjeron durante el periodo de votación del jurado, compuesto por 100 periodistas deportivos que representan a los países mejor clasificados en la lista de la Federación Internacional de Fútbol, antes del cierre de la votación el 28 de septiembre, en la que cada periodista debía elegir a diez jugadores y ordenarlos según su preferencia.

Así, las declaraciones de Mbappé y Yamal no fueron meras opiniones pasajeras sobre el premio, sino que llegaron mientras los votantes definían ya sus posturas respecto a los candidatos.

De ahí que pueda plantearse la posibilidad de que esta campaña mediática haya tenido un efecto contraproducente para sus protagonistas, pues quizá algunos periodistas sintieron que la insistencia reiterada en merecer el triunfo representaba un intento de influir en sus decisiones o de presionarlos, en lugar de dejar que la actuación dentro del campo hablara por sí sola.

No existen pruebas que demuestren que las declaraciones de ambas estrellas cambiaran votos concretos, pero el tono empleado por cada uno de ellos pudo haber influido en la imagen que algunos votantes se formaron de los candidatos, especialmente en una carrera tan igualada.

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¿Entendió Kane el juego?

En cambio, las declaraciones de Kane se caracterizaron por un mayor equilibrio, ya que evitó entrar en un debate directo con sus rivales y se centró en hablar de su rendimiento, de sus compañeros y de los logros alcanzados por el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra.

El delantero inglés afirmó, en declaraciones al diario español «Marca», que no le gusta hablar demasiado de sí mismo, antes de describir la temporada pasada como la mejor de su carrera, tanto a nivel individual como colectivo, asegurando que marcar 73 goles durante la temporada habla por sí solo, y dando las gracias a sus compañeros y a todos los que le ayudaron a alcanzar esa cifra.

Kane también mostró un claro grado de respeto hacia la competencia, al reconocer la dificultad de elegir entre un grupo de jugadores que habían ofrecido temporadas excepcionales, afirmando que la decisión corresponde a los periodistas y que no podía controlar la forma en que estos evaluaban a los candidatos.

Y en lugar de presentarse como la única opción, reconoció que el resto de competidores poseían a su vez sólidos argumentos para ganar, un discurso que pudo reforzar su imagen como jugador seguro de sus logros, pero que no busca imponer su opinión a los votantes.

Los números hablan por sí solos

A nivel numérico, Kane contaba con un argumento sólido difícil de ignorar: marcó 61 goles en las distintas competiciones con el Bayern de Múnich durante la temporada 2025-2026, frente a los 42 goles de Mbappé con el Real Madrid y los 24 goles de Yamal con el Barcelona en las competiciones de clubes.

Y al sumar sus goles con la selección de Inglaterra, el registro del delantero inglés ascendió a 73 goles, además de ocho asistencias en 65 partidos, y también se coronó con la Bota de Oro europea y contribuyó a la conquista por parte del Bayern de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

Estas cifras no fueron únicamente un gran registro goleador, sino que llegaron en consonancia con los criterios oficiales del premio, que sitúan el rendimiento individual decisivo y deslumbrante al frente de las consideraciones, seguido del rendimiento colectivo y los títulos, y después el comportamiento y el juego limpio.

Así, Kane combinó la superioridad individual con los logros colectivos, mientras que Mbappé careció de los grandes títulos que respaldaran su candidatura, y el registro goleador de Yamal no estuvo cerca de las cifras del delantero inglés, pese a sus contribuciones en la creación de goles y sus títulos con el Barcelona y la selección de España.

Al final, no se puede afirmar con certeza que las declaraciones de Mbappé y Yamal contribuyeran de forma directa a que Kane conquistara el Balón de Oro, pero es posible que le hayan concedido una ventaja indirecta en la carrera por el premio.