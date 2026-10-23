Todas las miradas apuntan al clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, no solo por la lucha por los puntos, sino también por un reto especial que aguarda a 6 jugadores que esperan su debut en el enfrentamiento más célebre del mundo, con la oportunidad de entrar en un registro histórico que únicamente incluye nombres brillantes si logran batir las redes.

Según el diario "Mundo Deportivo", Xavi Espart, Rodri, Jordan, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y Hamza Abdelkarim aspiran a lograr su debut en el clásico, con la posibilidad de sumarse a la lista de jugadores que marcaron en su primer enfrentamiento ante el Real Madrid con la camiseta del Barcelona.

La importancia de este reto no se limita a la huella personal, ya que una victoria podría dar al Barcelona un impulso importante en la carrera de LaLiga, mientras que marcar un gol en el debut ante el eterno rival seguirá siendo un logro excepcional en la trayectoria de cualquier jugador.

Una lista reservada a los que dejaron huella en su estreno

Los enfrentamientos del clásico han sido testigos a lo largo de las décadas de la aparición de varias leyendas del Barcelona que no necesitaron mucho tiempo para dejar su huella ante el Real Madrid.

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En el siglo XXI, Samuel Eto'o y Ronaldinho marcaron en la victoria del Barcelona por 3-0 durante la temporada 2004-2005, y después Lionel Messi acaparó los focos en la temporada 2006-2007 al marcar un triplete histórico en el empate a 3-3 entre ambos equipos.

En la temporada 2009-2010, Zlatan Ibrahimovic marcó el gol de la victoria por 1-0, antes de que Neymar marcara en su debut en el clásico de Liga durante la temporada 2013-2014, cuando el Barcelona ganó por 2-1.

La lista continuó con Arturo Vidal, que marcó en la gran victoria por 5-1 durante la temporada 2018-2019, y después Sergio Agüero e Ilkay Gündogan, que batieron las redes en su debut pese a que el Barcelona perdió por 1-2 en ambos partidos.

También marcó Ferran Torres en la amplia victoria por 4-0 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, durante la temporada 2021-2022.

De Maradona a Romário: nombres que hicieron historia

La lista no se detiene en las estrellas de la era moderna, sino que se extiende a nombres eternos en la historia del club catalán.

En la temporada 1978-1979, el austriaco Hansi Krankl marcó su único gol en el estadio del Barcelona ante el Real Madrid durante su primera temporada con el equipo.

En la temporada 1981-1982, Bernd Schuster y Kenny Dalglish marcaron en la victoria por 2-1 ante el conjunto blanco, antes de que Diego Maradona dejara su huella la temporada siguiente, al marcar el primer gol en la victoria del Barcelona con el mismo resultado.

Gary Lineker, por su parte, ofreció uno de los inicios más destacados en la temporada 1986-1987, cuando marcó un triplete en la portería del Real Madrid, mientras que Ronald Koeman contribuyó con dos goles de penalti en la victoria por 3-1 durante la temporada 1989-1990.

En la época del "Dream Team", Romário grabó su nombre en la memoria de la afición durante la histórica victoria por 5-0, gracias a su célebre regate "la cola de vaca" ante el defensa Alkorta.

También brilló Meho Kodro al marcar dos goles en la victoria por 3-0 durante la temporada 1995-1996, antes de que Ronaldo Nazário continuara escribiendo su nombre en la historia del clásico la temporada siguiente, y después Sonny Anderson marcó en la victoria por 3-0 durante la temporada 1997-1998.