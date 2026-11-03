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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Hamza Abdelkarim, suplente: dos cambios en la alineación oficial del Barcelona para enfrentar al Aston Villa

Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga de Campeones
H. Flick
España
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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la alineación de su equipo para enfrentarse al Aston Villa esta tarde del martes, en el Camp Nou, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Flick apostó por Gerard Martín en lugar de Frenkie de Jong y por Anthony Gordon en lugar de Karim Adeyemi, en comparación con el once titular que disputó el partido ante el Alavés en LaLiga.

La alineación del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Joan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon y Raphinha.

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  Suplentes del Barcelona: Szczesny, Livakovic, Guille Víctor, Baldé, Álex Campos, De Jong, Gavi, Bernal, Oriol Guerín, Adeyemi, Gabriel Jesus y Hamza Abdelkarim.

  Por el otro lado, el director técnico del Aston Villa, Unai Emery, dio a conocer la alineación de su equipo, que quedó de la siguiente manera:

Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzambi y Jackson.

 

 

 

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