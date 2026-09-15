Hamza Abdelkarim revela: ¿son las negociaciones de renovación la causa de su escasa participación con el Barcelona?

Hamza Abdelkarim, joven delantero del Barcelona, habló sobre sus aspiraciones con el equipo durante la temporada actual, subrayando su deseo de marcar el mayor número posible de goles y de seguir creciendo en las filas del club catalán.

El Barcelona anunció hace unos días la renovación del contrato de Hamza Abdelkarim hasta el año 2030, mientras que el jugador egipcio firmó este martes el contrato en un acto oficial celebrado en la sede del club catalán.

Mira el acto de renovación del contrato

Hamza Abdelkarim declaró, durante el acto de renovación de su contrato y según recogió el diario «Mundo Deportivo»: «Quiero marcar goles para el equipo, trabajar y crecer con este grupo. Soy delantero y deseo ayudar al equipo marcando goles».

Sobre las opciones de Lamine Yamal y Rodri de ganar el Balón de Oro, Hamza dijo: «Hay muchos jugadores en el equipo que pueden ganarlo, y lo merecerían. Pero todos estaremos de acuerdo en que la victoria de Lamine sería muy merecida. Estoy muy feliz de jugar con él cada día».

El sueño del Camp Nou

El delantero del Barcelona abordó la posibilidad de disputar la final de la Liga de Campeones de Europa de 2029 en el estadio del Camp Nou, afirmando: «Sería algo maravilloso, increíble poder jugar la final en 2029, sobre todo cuando veo estas copas que hay en esta sala. Pero mi concentración está puesta en este año y en prepararme para la Liga de Campeones de Europa de esta temporada».

Hamza elogió el apoyo que recibe del cuerpo técnico desde su llegada al primer equipo, explicando: «Siento su apoyo desde el primer día, así como el de todos los miembros del cuerpo técnico. El vestuario es como una familia. Buscan la manera de mejorar mi rendimiento y de ayudar en mi crecimiento. Tengo muchas ganas de acudir a los entrenamientos cada mañana».

No temo a la presión

Sobre la magnitud del interés que despierta en su país, Egipto, dijo: «No creo que sea una presión, sino confianza. Me siento orgulloso de mis compatriotas por su apoyo, e intento hacer que se sientan aún más orgullosos de mí con mi rendimiento».

La escasa participación

Hamza rechazó vincular su escasa participación en comparación con su compañero Xavi Espart con las negociaciones de la renovación de su contrato, afirmando: «No creo que haya jugado menos minutos que él por el asunto de la renovación de mi contrato. Espart hizo un gran verano, y por eso juega. No creo que tenga que ver con las negociaciones de la renovación de mi contrato, aunque haya personas que lo digan».

Hamza Abdelkarim no ha disputado con el primer equipo del Barcelona a nivel oficial más que unos pocos minutos.

Algunos informes afirmaron que ello se debe a un plan seguido por el cuerpo técnico del Barcelona para que Hamza no participe ni brille antes de renovar su contrato, lo que podría llevarle a fichar por otro club, especialmente ante la débil cláusula de rescisión de su contrato anterior (15 millones de euros), antes de que ascendiera a 150 millones de euros en el nuevo contrato.

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