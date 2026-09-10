El futuro del jugador Brian Fariñas experimentó un giro importante este verano, después de estar cerca de abandonar el Barcelona para reforzar las filas del Girona, pero el entrenador Hansi Flick detuvo su salida tras la lesión de Frenkie de Jong.

Fariñas tiene 20 años y es considerado uno de los elementos prometedores dentro del Barça, junto al egipcio Hamza Abdelkarim.

El diario Sport señaló que Flick le concedió a Fariñas un lugar en la lista del primer equipo, tras su destacada actuación durante el periodo de preparación para la nueva temporada.

Brian Fariñas había elegido el dorsal número 4, que tiene una historia especial en el Barcelona, y después de pasar unos días del cierre del mercado de fichajes de verano, Deco, el director deportivo, llamó al agente del jugador para hablar sobre su futuro y comenzar a negociar la renovación de su contrato actual.

El contrato de Fariñas se extiende hasta el verano de 2028, y el centrocampista aún no ha disputado su primer partido con el primer equipo, pero dentro del club existe una gran fe en sus capacidades y su potencial.

El agente de Brian Fariñas, Borja García, estuvo presente este jueves en la ciudad deportiva Joan Gamper para reunirse con Deco, y el encuentro fue muy positivo, ya que se sentaron las bases necesarias para prolongar el contrato del jugador.

La reunión registró un gran avance, y no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo que garantice la continuidad del jugador más allá del año 2030. Se mejorará el salario del jugador para adecuarlo a su nueva posición, y también se elevará el valor de la cláusula de rescisión de su contrato, que actualmente asciende a 15 millones de euros.

Fariñas recibió un coche nuevo recientemente, ya que hasta hace poco acudía a la ciudad deportiva a bordo de un Toyota Auris cuyo modelo data del año 2007, algo que suscitó más de un comentario.

Los máximos responsables del primer equipo habían trabajado para cambiar la situación del jugador desde la semana pasada, cuando se le entregó un Cupra Raval eléctrico, después de convertirse en jugador de pleno derecho en las filas del primer equipo.

Cabe recordar que el Barcelona también planea renovar el contrato de Hamza Abdelkarim y elevar la cláusula de rescisión de su contrato a 150 millones de euros, en lugar de 15 millones.

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