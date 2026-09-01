Hamza Abdelkarim manda un mensaje contundente tras su primera aparición con el Barcelona

El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años, celebró su primera participación con el primer equipo del Barcelona, después de que el entrenador Hansi Flick le diera la oportunidad de debutar ante el Rayo Vallecano, iniciando así un nuevo paso en su trayectoria dentro del club catalán, con grandes esperanzas de seguir brillando con el primer equipo.

Hamza declaró, en unas palabras a la cadena "TV3" tras el partido: "Estoy muy feliz de haber jugado mi primer partido, y espero conseguir más éxitos en el futuro", expresando su gran alegría por debutar ante la afición del Barcelona en el estadio Camp Nou.

El delantero egipcio añadió: "Había mucha gente y estaba muy emocionado por salir ahí. Fue una sensación muy fuerte. Quiero vivirla una y otra vez".

Hamza habló sobre sus aspiraciones con el primer equipo, confirmando su deseo de dar todo lo que tiene para ayudar al Barcelona a alcanzar sus objetivos, afirmando que espera "ayudar al equipo lo máximo posible y ganarlo todo" durante la próxima etapa.

El delantero egipcio elogió a sus dos compañeros en la línea ofensiva, el brasileño Raphinha y el español Lamine Yamal, confirmando su admiración por lo que ofrecen dentro y fuera del campo.

Sobre Raphinha, dijo: "Es una persona estupenda, y todos sabemos que siempre da lo máximo en cualquier lugar del terreno de juego", mientras que describió a Lamine Yamal como un jugador que posee "un talento mágico en sus pies", señalando que juega para el equipo y para la afición.

Hamza había llamado la atención durante la pretemporada, después de mostrarse de forma destacada y sobresalir como uno de los máximos goleadores del Barcelona, para finalmente obtener la recompensa que esperaba al participar con el primer equipo en un partido oficial.