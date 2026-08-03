El FC Barcelona afronta una auténtica crisis antes del arranque de la nueva temporada, después de que la posición de delantero centro se haya convertido en un quebradero de cabeza para el técnico alemán Hansi Flick, en medio de la falta de acuerdo por el fichaje de Julián Álvarez, además de la incertidumbre que rodea el futuro de Ferran Torres.

Según un informe publicado por el diario español "Marca", el Barcelona sigue buscando un nuevo delantero para compensar la marcha de Robert Lewandowski, y Julián Álvarez encabeza la lista de candidatos, pero el Atlético de Madrid no parece dispuesto a facilitar la salida de su ariete argentino.

La dirección del Barcelona trabaja sobre más de una opción, aunque el club no ha logrado hasta ahora cerrar una alternativa, lo que amenaza con dejar la posición de nueve sin un refuerzo claro con la cercanía del inicio de las competiciones de la nueva temporada.

La crisis se complica aún más con la falta de claridad sobre la situación de Ferran Torres, que despierta el interés del París Saint-Germain, en un momento en el que el club francés todavía no ha presentado una oferta oficial, entre las previsiones de que pueda llegar una oferta en los próximos días.

La salida de Torres, en caso de producirse, supondría un duro golpe para Flick, especialmente porque fue el sustituto natural de Lewandowski durante la pasada temporada, cuando disputó 38 partidos en la posición de delantero centro.

A pesar de ello, Flick dispone de varias soluciones dentro del equipo, las más destacadas Dani Olmo y Lamine Yamal, además de los nuevos fichajes Anthony Gordon y Karim Adeyemi, ya que todos estos jugadores han jugado antes en la posición de nueve a lo largo de sus carreras.

También destaca el nombre del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim como una de las posibles soluciones procedentes de la cantera, después de haber sido titular en los dos amistosos del Barcelona ante el Europa y el Birmingham, y de haber logrado marcar los dos goles del equipo en el encuentro ante el Birmingham.

Pero confiar en Hamza o en cualquiera de las soluciones internas, según el diario, no parece suficiente para resolver la crisis por completo, ya que el Barcelona necesita un delantero capaz de soportar la presión de la competencia al máximo nivel, sobre todo con las aspiraciones del club de competir por todos los títulos.

Así, el Barcelona se encuentra en una carrera contrarreloj para resolver el expediente del nuevo delantero, ante la cercanía del inicio de la temporada, mientras el futuro de Julián Álvarez y Ferran Torres sigue abierto, lo que convierte la posición de nueve en uno de los mayores desafíos que podría afrontar Flick al comienzo de la nueva temporada.

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