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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hamza Abdelkarim hace historia en África... y Salah y Zico deslumbran al mundo

Egipto
World Cup
Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
M. Salah
H. Abdelkarim
M. Ziko
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Nueva Zelanda
Canadá

Cifras históricas de los Faraones

La selección egipcia ha escrito una nueva página en su historia en el Mundial al lograr una victoria histórica con una nueva generación de estrellas y dos récords sin precedentes.

Según la red francesa «Stats Foot», el joven Hamza Abdelkarim (18 años y 171 días) se convirtió en el jugador africano más joven en ganar un partido en un Mundial, y ya es la última estrella en sumarse a la lista de leyendas egipcias del torneo.

En el minuto 76 reemplazó a Mustafa Abdelraouf «Zico», sumando su segunda aparición en un Mundial tras jugar contra Bélgica (1-1).

Además, Mohamed Salah y Mustafa «Zico» se convirtieron en los primeros egipcios en marcar y dar una asistencia en un mismo partido de Copa del Mundo.

El encuentro mostró la mezcla perfecta entre la juventud ambiciosa y la experiencia internacional: Abdelkarim exhibió una madurez sorprendente, mientras que Salah y Zico lideraron el ataque con una letal asociación que llevó a la victoria.

Estos logros confirman el crecimiento del fútbol egipcio y alimentan el optimismo sobre el futuro de los Faraones en el torneo.

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