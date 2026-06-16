Hamza Abdelkarim habla sobre su participación en sustitución de Mohamed Salah

Hamza Abdelkarim, delantero de Egipto, mostró su alegría tras debutar en el Mundial 2026 ante Bélgica (1-1).

Saltó al campo en la segunda parte, cuando el cuerpo técnico, liderado por Hossam Hassan, lo alineó en sustitución del capitán Mohamed Salah, en uno de los momentos más destacados del encuentro para el joven delantero.

En zona mixta, declaró: «Ahora debemos pensar en los siguientes partidos y sumar los tres puntos, pero para mí la sensación de sustituir a Mohamed Salah es indescriptible».

El delantero del Barcelona añadió que el equipo hizo un gran partido y que ahora se centran en los siguientes encuentros para avanzar a la siguiente ronda.

Fue su debut mundialista ante una de las mejores selecciones europeas.

El empate a uno frente a Bélgica otorgó a Egipto su primer punto en el Grupo G, dejándolo líder provisional junto a los Diablos Rojos.

En la segunda jornada enfrentará a Nueva Zelanda buscando su primer triunfo mundialista y mantener vivas las ilusiones de avanzar a la siguiente ronda.

Lee también:

Hossam Hassan estalla: «Nos merecíamos un penalti... y si hubiera sido para Bélgica, el árbitro lo habría pitado».