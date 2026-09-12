Hamza Abdelkarim enciende la «chispa» del Barcelona y lo impulsa a un movimiento cuádruple

El Barcelona se prepara para introducir modificaciones en los contratos de varios de sus jóvenes jugadores, en un movimiento destinado a asegurar el futuro de los talentos que han ganado una importancia creciente en el primer equipo bajo la dirección del técnico Hansi Flick, tras la renovación del contrato del egipcio Hamza Abdelkarim hasta el año 2030.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que la directiva del Barcelona ha comenzado a moverse para modificar los contratos de Marc Bernal, Gerard Martín, Xavi Espart y Brian Fariñas, de manera acorde con sus nuevos roles y el aumento de su valor dentro del equipo.

Según el periódico, las negociaciones ya han comenzado con los representantes de Marc Bernal, de 19 años, pese a que está vinculado al Barcelona hasta 2029, y su contrato actual incluye una cláusula de rescisión valorada en 500 millones de euros.

El Barcelona también busca mejorar el contrato de Gerard Martín, que se extiende hasta 2028, mediante su prolongación durante varios años, además de un aumento de su salario y una elevación del valor de la cláusula de rescisión.

El plan del club incluye asimismo modificar los contratos de Xavi Espart y Brian Fariñas, después de que ambos jugadores se hicieran un hueco en los planes del primer equipo durante la temporada en curso. Espart, de 19 años, ha logrado ganar un mayor protagonismo con el equipo, pese a que continúa percibiendo un salario cercano al de los jugadores del filial.

En cuanto a Brian Fariñas, de 20 años, Flick decidió mantenerlo en el primer equipo tras la lesión de Frenkie de Jong, lo que reforzó su posición dentro del grupo, en medio de las expectativas de que su contrato con el Barcelona se prolongue hasta 2031.

Estos movimientos se enmarcan en la tendencia del Barcelona de blindar los contratos de sus principales jóvenes talentos, después de que algunos nombres pasaran de ser elementos prometedores a jugadores influyentes en los planes del primer equipo bajo la dirección de Flick.