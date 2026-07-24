El joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim abrió su cuenta goleadora con el primer equipo del Barcelona español, dejando su primera huella con la camiseta «blaugrana» durante el amistoso a puerta cerrada que enfrentó al conjunto catalán con el Europa la tarde de este viernes, dentro de los preparativos en marcha para disputar la temporada 2026-2027.

El prometedor delantero, de 18 años, se había ganado la confianza del entrenador alemán Hansi Flick, que lo alineó como titular en la delantera del encuentro que se celebró sin presencia de público; y Abdelkarim logró traducir esa oportunidad en el segundo gol del Barcelona tras media hora de juego.

Este fuerte arranque del joven delantero llega después de que el club catalán anunciara recientemente la activación de la cláusula de compra definitiva en su próximo contrato procedente del Al Ahly egipcio, tras un exitoso periodo de cesión que inició el pasado mes de enero y durante el cual ofreció actuaciones destacadas con el equipo juvenil, antes de ser ascendido para participar en los entrenamientos de preparación de la nueva temporada bajo la dirección de Flick.

Este gol llega en un momento de esplendor para el delantero egipcio, que disputó 4 partidos con Egipto en el reciente Mundial.

Hamza se prepara para enfrentarse a su anterior club, el Al Ahly, después de que el Barcelona anunciara que se medirá al gigante egipcio en el Trofeo Joan Gamper el próximo 19 de agosto en el estadio Camp Nou.