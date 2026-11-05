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Hamburgo SV vs. Gladbach: hora de inicio
El partido entre el Hamburgo SV y el Gladbach comienza el 6 de noviembre de 2026 a las 20:30.
Hamburgo SV vs. Gladbach hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?
El partido de la Bundesliga entre el Hamburgo SV y el Borussia Mönchengladbach podrá verse en directo en WOW. Al disputarse en viernes, la retransmisión corresponde en exclusiva a Sky y a su servicio de streaming WOW. Se necesita una suscripción de pago.
La semana del Hamburgo SV y el Gladbach: ¿qué ha pasado?
El HSV llega a este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su compromiso más reciente cayó por 1-3 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, después de haber sido eliminado por el mismo rival en la Copa de Alemania, también por 1-3. En el lado positivo figuran las victorias ante el VfB Stuttgart (1-0) y a domicilio frente al Hoffenheim (3-2). En esos cinco partidos, el HSV marcó siete goles y encajó ocho.
El Gladbach, por su parte, suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su actuación más reciente fue un 0-0 contra el Paderborn. Antes había ganado por 2-0 al Karlsruher SC en la copa y por 3-2 a domicilio en Stuttgart. Las derrotas ante el Hoffenheim (1-2) y el Colonia (1-2) empañan su balance. En cinco partidos, el Gladbach marcó siete goles y encajó cinco.
Hamburgo SV vs. Gladbach: alineaciones
Hamburgo contra Borussia Mönchengladbach alineaciones probables
Hamburgo SV vs. Gladbach: estado de forma
Hamburgo SV vs. Gladbach: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Hamburgo SV vs. Gladbach: las clasificaciones
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|+19
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|2
|8
|5
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|+2
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L
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|8
|8
|3
|2
|3
|13
|18
|-5
|11
W
L
W
L
D
|9
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
L
L
W
L
W
|10
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
L
D
L
D
L
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
W
L
L
W
L
|12
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
L
W
W
L
L
|13
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
D
D
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W
L
|14
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
D
W
D
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|15
|8
|3
|0
|5
|7
|19
|-12
|9
L
L
W
W
W
|16
|8
|1
|4
|3
|7
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|-12
|7
D
D
D
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|17
|8
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|3
|4
|4
|9
|-5
|6
L
D
L
L
D
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|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
D
W
L
L
L