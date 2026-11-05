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Bundesliga
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Volksparkstadion
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Hamburger SV vs. Gladbach hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Hamburgo vs Borussia Mönchengladbach
Hamburgo
Borussia Mönchengladbach
Bundesliga

En la Bundesliga, el Hamburgo se enfrenta al Gladbach. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosPeacock
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Hamburgo SV vs. Gladbach: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
Volksparkstadion

El partido entre el Hamburgo SV y el Gladbach comienza el 6 de noviembre de 2026 a las 20:30.

Hamburgo SV vs. Gladbach hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Bundesliga entre el Hamburgo SV y el Borussia Mönchengladbach podrá verse en directo en WOW. Al disputarse en viernes, la retransmisión corresponde en exclusiva a Sky y a su servicio de streaming WOW. Se necesita una suscripción de pago.

La semana del Hamburgo SV y el Gladbach: ¿qué ha pasado?

El HSV llega a este encuentro con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su compromiso más reciente cayó por 1-3 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, después de haber sido eliminado por el mismo rival en la Copa de Alemania, también por 1-3. En el lado positivo figuran las victorias ante el VfB Stuttgart (1-0) y a domicilio frente al Hoffenheim (3-2). En esos cinco partidos, el HSV marcó siete goles y encajó ocho.

El Gladbach, por su parte, suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su actuación más reciente fue un 0-0 contra el Paderborn. Antes había ganado por 2-0 al Karlsruher SC en la copa y por 3-2 a domicilio en Stuttgart. Las derrotas ante el Hoffenheim (1-2) y el Colonia (1-2) empañan su balance. En cinco partidos, el Gladbach marcó siete goles y encajó cinco.

HSV

HSV - Formulario

TSG
W2-3
VFB
W1-0
SCP
L1-0
SGE
L1-3
SGE
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BMG

BMG - Formulario

KOE
L2-1
TSG
L1-2
VFB
W2-3
KSC
W2-0
SCP
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Hamburgo SV vs. Gladbach: alineaciones

Hamburgo contra Borussia Mönchengladbach alineaciones probables

3-4-2-1
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
Formación
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
3-4-2-1
D. Heuer FernandesD. Heuer FernandesW. OmariW. OmariS. BornauwS. BornauwJ. TorunarighaJ. TorunarighaM. AdelineM. AdelineZ. El OuahdiZ. El OuahdiD. WolfeD. WolfeM. MuheimM. MuheimA. Sambi LokongaA. Sambi LokongaA. GroenbaekA. GroenbaekT. MoffiT. MoffiD. BatzD. BatzF. ChiarodiaF. ChiarodiaK. ItakuraK. ItakuraP. SanderP. SanderR. HackR. HackZ. UnoZ. UnoL. UllrichL. UllrichW. MohyaW. MohyaJ. ScallyJ. ScallyF. NeuhausF. NeuhausI. LidbergI. Lidberg
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
3-4-2-1
Hamburgo

Once inicial

Borussia Mönchengladbach

Manager

  • M. Polzin
  • A. Blessin

Hamburgo SV vs. Gladbach: estado de forma

HSV

HSV - Formulario

TSG
W2-3
VFB
W1-0
SCP
L1-0
SGE
L1-3
SGE
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BMG

BMG - Formulario

KOE
L2-1
TSG
L1-2
VFB
W2-3
KSC
W2-0
SCP
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Hamburgo SV vs. Gladbach: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

HamburgoEmpateBorussia Mönchengladbach
2
2
1
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
F
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
0
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
F
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
F
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
1
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Hamburgo SV vs. Gladbach: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
9
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
10
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
15
HamburgoHamburgoHSV
8305719-129
L
L
W
W
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
D
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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