Haller rinde un emotivo homenaje al FC Utrecht al marcharse de los Países Bajos

Sébastien Haller anunció en Instagram su despedida del FC Utrecht. El delantero marfileño, cuyo contrato terminó el 30 de junio, podría continuar su carrera en el Sanfrecce Hiroshima de Japón.

«Ha llegado el momento de decir adiós. El FC Utrecht siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Regresé por decisión del corazón y me voy orgulloso de haber escrito un nuevo capítulo en la historia de este club», publicó el jueves en Instagram.

Me hubiera gustado aportar más a este equipo y a esta afición, pero siempre di todo con honestidad y dedicación. Sobre todo, atesoraré la cálida bienvenida que disteis a mi familia y a mí, el cariño mostrado y los momentos compartidos», añade el agradecido delantero.

«Utrecht siempre será nuestro segundo hogar. Gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico, al personal y a todos los aficionados por vuestra confianza y apoyo. Os deseo lo mejor para la próxima temporada. Agradecido para siempre», concluye Haller, que jugó en dos etapas en el FC Utrecht y fue muy popular entre la afición.

En enero de 2025 regresó al club, pero no consiguió un puesto fijo en el once y se quedó fuera del Mundial con Costa de Marfil.

El veterano firmará por un año con el Sanfrecce Hiroshima, con opción a otro, según informa el periodista especializado en fichajes Rudy Galetti en X. Así, se prepara para su primera aventura fuera de Europa, tras jugar en Francia, Países Bajos, Alemania, Inglaterra y España.

Se desconoce su salario en Japón, pero se espera que, al llegar como agente libre, negocie una prima de fichaje elevada.