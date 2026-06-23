Hakimi y Díaz lideran a los 11 jugadores españoles que disputarán el Mundial con otras selecciones

Once futbolistas nacidos en España jugarán el Mundial 2026 con otras selecciones: seis con Marruecos y el resto con Argentina, Ghana, México, Uruguay y Ecuador.

Según el diario español «AS», el caso que más atención mediática ha generado es el de Brahim Díaz, delantero del Real Madrid nacido en Málaga, cuya decisión de representar a Marruecos fue uno de los culebrones en los meses previos a la Eurocopa de 2024. ya que su ausencia en los planes de Luis de la Fuente acabó inclinando la balanza a favor de la selección árabe.

Le acompaña Achraf Hakimi, capitán marroquí y campeón de Europa con el París Saint-Germain, lateral derecho nacido en Madrid y criado en Getafe, con padres marroquíes. También vestirán la camiseta negra del Atlas Shadi Riad, nacido en Palma de Mallorca; Ismail Sibari, originario de Terrassa; Mohamedi, nacido en Melilla; y Ayoub Amimouni, nacido en Fich, Barcelona.

Nico Paz, centrocampista del Como formado en el Real Madrid, nació en Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, su padre, Pablo Baz, jugó con Argentina en el Mundial de Francia 1998, y el joven ha seguido sus pasos.

Iñaki Williams, nacido en Bilbao y con un partido con España, optó por Ghana —país de sus padres— tras faltarle oportunidades y debutó en 2022 con las Estrellas Negras.

Rodrigo Zalazar, del Sporting de Braga, nació en Albacete e hijo del exinternacional uruguayo José Luis Zalazar, por lo que jugó el Mundial con Uruguay.

México convocó a Álvaro Vidalgo, nacido en Oviedo, quien jugó seis años en el Club América y obtuvo la elegibilidad para representar a la selección mexicana.

Cierra la lista Jeremy Arriavaló, formado en el Racing de Santander y hoy en el Stuttgart. Nació en Mallano, Cantabria, pero sus padres son ecuatorianos. Sus ocho goles en la primera vuelta de Segunda con el Racing le abrieron las puertas de la selección en noviembre, y ahora tiene su lugar en la convocatoria para el Mundial.