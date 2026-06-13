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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Hakimi supera a Ziyech y se convierte en el africano con más partidos en la historia del Mundial

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
H. Ziyech
Brasil
Marruecos
EE. UU.

Hakimi participa en el Mundial por tercera vez

Ashraf Hakimi, estrella del París Saint-Germain, batió el récord de partidos mundialistas para un marroquí: ya suma 11.

Este sábado, en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026, superó a su compañero Hakim Ziyech, ausente en este torneo, al alcanzar 11 encuentros.

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Además, lidera la lista de jugadores africanos con más partidos en la Copa del Mundo, igualando el récord del camerunés François Omam-Biyik y del ghanés Asamoah Gyan (11 cada uno), según «stats foot».

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Hakimi, clave en 2018, 2022 y ahora 2026, ya es uno de los referentes del fútbol marroquí tras llegar a semifinales en Catar.

Brasil, en el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia, busca su sexto título.

En Qatar 2022, Marruecos hizo historia al terminar cuarto, mejor resultado de una selección árabe o africana.

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