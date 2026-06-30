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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Hakimi sobre la tanda de penaltis: «Estaba seguro de que ganaríamos porque tenemos a Bono»

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
Y. Bounou
Países Bajos
Marruecos
México

Gran confianza en el portero de los Leones del Atlas

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, se mostró orgulloso tras eliminar a Holanda y avanzar a octavos del Mundial 2026.

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Holanda se adelantó en el 72’ con gol de Cody Gakpo, pero Marruecos igualó en el 90+1’ por medio de Issa Diop, forzando la prórroga y, luego, los penaltis, donde la suerte sonrió a los Leones del Atlas.

Tras el encuentro, Ashraf Hakimi declaró a «beIN Sports»: «Es una victoria merecida; mantuvimos el espíritu ganador hasta el último minuto».

Y añadió: «Nos mantuvimos fieles a la identidad marroquí y a nuestro estilo de juego, incluso después de ir perdiendo por un gol, y conseguimos remontar el partido».

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Canadá
CAN
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Marruecos
MAR

«Generamos muchas ocasiones y tuvimos la posesión, pero no pudimos marcar más goles», añadió.

Y añadió: «En los penaltis estaba seguro de que ganaríamos, porque tenemos a Yassine Bono».

Bono detuvo el quinto lanzamiento de Holanda, de Sammerville, e Ismail Saibari anotó el último penalti, sellando el pase a octavos.

Hakimi concluyó: «Estoy orgulloso de todos; representamos a África y gracias a la afición que ha viajado a México para apoyarnos; nuestra misión es hacerlos sentir orgullosos».

El próximo sábado por la tarde, Marruecos se medirá a Canadá en los octavos de final.

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