Hakimi revela: «Entrené con España tras incorporarme a la selección de Marruecos... y eso fue lo que me alejó»

Ashraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain, ha explicado su decisión de jugar con la selección marroquí en lugar de con la española, a pesar de haber sido convocado para las categorías inferiores de «La Roja» durante su etapa en el Real Madrid.

Hakimi declaró este jueves, durante su participación en el podcast «THE BRIDGE», en declaraciones recogidas por el diario marroquí «Al-Batal»: «Empecé con Marruecos, pero España me convocó, y en ese momento estaba en el Real Madrid».

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El exjugador del Real Madrid añadió: «En el Real Madrid me dijeron: “¿Por qué no vas a entrenar dos o tres días (con España) para ver cómo te sientes?”».

Y continuó: «De hecho, fui y lo probé, pero no me sentí a gusto... Dije que me sentía a gusto para continuar mi carrera —y por mi padre— con Marruecos, y allí las cosas fueron bien... Elegí Marruecos incluso antes de incorporarme al primer equipo del Real Madrid; hay que tomar esta decisión según lo que uno sienta».

Hakimi añadió: «Es algo más personal que el hecho de que alguien venga y te hable del proyecto... Hoy hay un entrenador, y mañana vendrá otro con una mentalidad diferente».