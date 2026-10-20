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Hakimi iguala la gesta de Mohamed Salah y se acerca a un trono histórico

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
A. Hakimi
M. Salah
S. Eto'o
Francia
España
Marruecos
Egipto
Camerún

Emocionante victoria del París

El marroquí Achraf Hakimi, estrella del Paris Saint-Germain, contribuyó a la gran victoria de su equipo sobre el Barcelona, por 4-2, en el encuentro que ambos disputaron esta noche en el estadio Parque de los Príncipes, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

El Paris elevó su cuenta a 9 puntos, conservando el pleno de victorias y el liderato, mientras que el Barcelona retrocedió al quinto puesto con 6 puntos, tras encajar su primera derrota europea esta temporada.

El cuarto gol llegó en el minuto 86, obra de Fabián Ruiz, que aprovechó un destacado centro de Achraf Hakimi.

Según la red de estadísticas "Statsdufoot", Hakimi elevó su cuenta de asistencias en la Liga de Campeones de Europa a 19 pases.


Añadió que Hakimi igualó así la cifra de la estrella egipcia Mohamed Salah, actual jugador del Trabzonspor turco y exjugador del Liverpool.

Señaló que el camerunés Samuel Eto'o es el jugador africano con más asistencias en la Liga de Campeones de Europa, con 20 pases.

El marroquí quedó a una sola asistencia de igualar a Eto'o en la cima de la lista histórica, teniendo en cuenta que Mohamed Salah no participa esta temporada en la Liga de Campeones, ya que el Trabzonspor juega en la Liga Conferencia Europa.



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