Hakimi hace historia en París: tres goles y dos asistencias en una noche inolvidable

Paris Saint-Germain logró una amplia victoria sobre su invitado Le Havre por 5-1, la noche del viernes, en el marco de la novena jornada de la Ligue 1, tras remontar una desventaja de un gol para firmar un triunfo contundente, gracias a la brillante actuación de su estrella marroquí Achraf Hakimi, que participó en los cinco goles de su equipo.

Le Havre sorprendió al anfitrión con el gol de la ventaja en el minuto 18, cuando Maya culminó una jugada colectiva iniciada por Rayan Fofana con un disparo de pierna izquierda que se alojó en la red del guardameta Safonov, pero la respuesta de Paris Saint-Germain llegó rápido, después de que Gonçalves lograra el empate en el minuto 26, aprovechando un centro de Achraf Hakimi que Hernández habilitó con habilidad dentro del área.

Apenas dos minutos después, Hakimi consiguió darle la ventaja al conjunto parisino, tras recibir un pase de Mayulu, superar a Touba y luego al guardameta Bodart, para colocar el balón en la red y poner fin a la primera parte con el anfitrión por delante por 2-1.

Con el inicio de la segunda parte, Paris Saint-Germain mantuvo su presión, y Hakimi amplió la ventaja de su equipo con un tercer gol en el minuto 55, mediante un espléndido tiro libre desde el borde del área, que remató con su pierna derecha a la red, antes de que Mayulu añadiera el cuarto gol aprovechando un grave error del guardameta Bodart al despejar el balón.

Hakimi cerró el festival de goles con su tercer tanto personal en el minuto 69, tras aprovechar un nuevo error del guardameta, completando así su triplete en una noche excepcional para el lateral marroquí, que estuvo presente en los cinco goles de su equipo.

Con esta victoria, Paris Saint-Germain logró su sexto triunfo consecutivo, para mantener el liderato de la clasificación de la Ligue 1, antes de su esperado enfrentamiento ante el Villarreal en la Liga de Campeones, mientras que el sufrimiento de Le Havre continúa en el fondo de la clasificación, con la persistencia de su sequía de victorias, antes de su próximo partido frente al Lorient.