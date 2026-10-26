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Hakimi, decimotercero, y Vinícius en una posición sorprendente: se anuncia la clasificación final del Balón de Oro 2026

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
J. Bellingham
Pau Cubarsí
B. Fernandes
M. Cucurella
A. Hakimi
D. Rice
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
N. Mendes
M. Olise
S. Mane
Vinicius Junior
Vitinha
F. Torres
Fabián Ruiz
Rodri
W. Saliba
Lautaro Martínez
E. Haaland
Luis Díaz
Francia
España
Inglaterra
Argentina
Portugal
Marruecos
Georgia
Senegal
Brasil
Noruega
Colombia

Del puesto número treinta al primero: conoce la clasificación final del Balón de Oro 2026

El inglés Harry Kane, delantero del Bayern Munich, se coronó con el Balón de Oro de 2026 la noche del lunes, durante la gala celebrada en la capital británica, Londres.

Kane conquistó el galardón por primera vez en su carrera, superando al dúo formado por Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid (segundo), y Lamine Yamal, estrella del Barcelona (tercero).

Por quinta vez en la historia del premio, se tuvieron en cuenta los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se computan los logros de los jugadores se extiende desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos de la temporada.

La revista "France Football", responsable del Balón de Oro, anunció la clasificación de los candidatos al galardón, desde el trigésimo puesto hasta el primero, de la siguiente manera:

Clasificación final del Balón de Oro 2026


Puesto

Jugador

Club

Selección

29

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

29

William Saliba

Arsenal

Francia

28

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

México

27

Bruno Fernandes

Manchester United

Portugal

26

Dayot Upamecano

Bayern Munich

Francia

25

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasil

24

Luis Díaz

Bayern Munich

Colombia

23

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portugal

22

Lautaro Martínez

Inter de Milán

Argentina

21

Gabriel

Arsenal

Brasil

20

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

19

João Neves

Paris Saint-Germain

Portugal

18

Marc Cucurella

Real Madrid

España

17

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasil

16

Ferran Torres

Barcelona - Paris Saint-Germain

España

15

Declan Rice

Arsenal

Inglaterra

14

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portugal

13

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marruecos

12

Pau Cubarsí

Barcelona

España

11

Jude Bellingham

Real Madrid

Inglaterra

10

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

España

9

Michael Olise

Bayern Munich

Francia

8

Erling Haaland

Manchester City

Noruega

7

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Francia

6

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

5

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

4

Rodri

Manchester City - Barcelona

España

3

Lamine Yamal

Barcelona

España

2

Kylian Mbappé

Real Madrid

Francia

1

Harry Kane

Bayern Munich

Inglaterra



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