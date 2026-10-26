La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta nominados de forma sucesiva en orden descendente, hasta el inicio de la gala a las nueve de la noche, hora de La Meca.

Las máximas estrellas del fútbol compiten por el premio, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.

Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos que se vivieron en la temporada.

La revista "France Football", responsable del premio del Balón de Oro, anunció la clasificación de los nominados al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el puesto undécimo.

Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, y está previsto que sus nombres se anuncien en la gala. Son los siguientes: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Clasificación de los nominados al Balón de Oro 2026





Puesto Jugador Club Selección 29 Sadio Mané Al Nassr Senegal 29 William Saliba Arsenal Francia 28 Julián Quiñones Al Qadisiyah México 27 Bruno Fernandes Manchester United Portugal 26 Dayot Upamecano Bayern de Múnich Francia 25 Marquinhos París Saint-Germain Brasil 24 Luis Díaz Bayern de Múnich Colombia 23 Nuno Mendes París Saint-Germain Portugal 22 Lautaro Martínez Inter de Milán Argentina 21 Gabriel Arsenal Brasil 20 Willian Pacho París Saint-Germain Ecuador 19 João Neves París Saint-Germain Portugal 18 Marc Cucurella Real Madrid España 17 Vinicius Júnior Real Madrid Brasil 16 Ferran Torres Barcelona - París Saint-Germain España 15 Declan Rice Arsenal Inglaterra 14 Vitinha París Saint-Germain Portugal 13 Achraf Hakimi París Saint-Germain Marruecos 12 Pau Cubarsí Barcelona España 11 Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra 10





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