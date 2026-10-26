La capital británica, Londres, acoge este lunes la gala del Balón de Oro 2026, en medio de una expectación mundial por conocer al ganador del premio, con el anuncio de los nombres de los treinta nominados de forma sucesiva en orden descendente, hasta el inicio de la gala a las nueve de la noche, hora de La Meca.
Las máximas estrellas del fútbol compiten por el premio, y el francés Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, el español Lamine Yamal, extremo del Barcelona, y el inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, figuran entre los principales candidatos a conquistar el Balón de Oro.
Por quinta vez en la historia del premio, se tomarán como referencia los resultados de la temporada futbolística en lugar del año natural para determinar al ganador, de modo que el periodo durante el cual se contabilizan los logros de los jugadores se extenderá desde el 3 de agosto de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, para abarcar las principales competiciones y acontecimientos que se vivieron en la temporada.
La revista "France Football", responsable del premio del Balón de Oro, anunció la clasificación de los nominados al Balón de Oro, comenzando por el puesto trigésimo y hasta el puesto undécimo.
Actualmente, 10 jugadores compiten por decidir los puestos restantes, y está previsto que sus nombres se anuncien en la gala. Son los siguientes: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Fabián Ruiz, Rodri, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.
Clasificación de los nominados al Balón de Oro 2026
Puesto
Jugador
Club
Selección
29
Sadio Mané
Al Nassr
Senegal
29
William Saliba
Arsenal
Francia
28
Julián Quiñones
Al Qadisiyah
México
27
Bruno Fernandes
Manchester United
Portugal
26
Dayot Upamecano
Bayern de Múnich
Francia
25
Marquinhos
París Saint-Germain
Brasil
24
Luis Díaz
Bayern de Múnich
Colombia
23
Nuno Mendes
París Saint-Germain
Portugal
22
Lautaro Martínez
Inter de Milán
Argentina
21
Gabriel
Arsenal
Brasil
20
Willian Pacho
París Saint-Germain
Ecuador
19
João Neves
París Saint-Germain
Portugal
18
Marc Cucurella
Real Madrid
España
17
Vinicius Júnior
Real Madrid
Brasil
16
Ferran Torres
Barcelona - París Saint-Germain
España
15
Declan Rice
Arsenal
Inglaterra
14
Vitinha
París Saint-Germain
Portugal
13
Achraf Hakimi
París Saint-Germain
Marruecos
12
Pau Cubarsí
Barcelona
España
11
Jude Bellingham
Real Madrid
Inglaterra
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1